O Quintal mais charmoso da cidade movimenta de novo

No próximo sábado (08/02), o Quintal mais charmoso de Brasília promete. Isso mesmo, grandes nomes da música local irão subir ao palco e será um supershow daqueles que você nunca viu. O espaço oferece área gastronômica diversificada, música de qualidade sempre com shows ao vivo e programação variada contemplando os artistas locais. Na parte de bebidas, para os amantes de vinho, uma adega container da Del Maipo que armazena e refrigera dezenas de rótulos selecionados para embalar sua diversão, além de drinks diversos e cervejas artesanais preparados pelo Mimo Bar.

E para saborear no Quintal você vai encontrar pizzas da Bacco Pizzaria, burguer da Sous Ribs & Beer e Lamê, com comida asiática de rua. E neste sábado a Banda Alerta Vermelho vai fazer um show cover do Barão Vermelho com os clássicos mais conhecidos da galera, passando por todas as fases do Barão, tocando clássicos como Beth Balanço, Por que a gente é assim, Puro Êxtase e chegando a uma das mais pedidas: Por Você. A banda também interpreta o eterno poeta: Cazuza. E a festa não vai parar por aí, é música boa que você gosta? Nós temos.

A banda Drag Queen também irá fazer uma apresentação única, será um tributo ao um dos maiores ícones do rock mundial – a banda britânica Queen. Você irá reviver os ícones do rock dos anos 70 a 90 e nos intervalos o som fica por conta do DJ Marcos Pinheiro com ritmos variados dos anos 80. Você não pode ficar de fora, venha para o Quintal e viva essa experiência única em seus fins de semana.

08/02 (sábado) – Banda Alerta Vermelho + Banda Drag Queen + DJ Marcos Pinheiro

Banda Alerta Vermelho – No ano de 2002, Kagê e Raphael Campos (baterista) juntaram-se com o intuito de concretizar o projeto de formarem uma banda cover do Barão Vermelho. Desta ideia surgiu o Alerta Vermelho. Em sua formação, teve o prestígio de integrar vários músicos conhecidos no cenário de Brasília. A banda esteve presente em vários eventos, entre eles o Churrasck’n’roll de 2014 e nos principais Pubs da Capital. O objetivo do Alerta Vermelho é reproduzir o mais próximo da banda carioca Barão Vermelho. A formação atual do Alerta Vermelho é – Henrique (baixo), Alex Rodrigues (teclados), João (bateria), Daniel (guitarra e backing vocal), Juninho (percussão) e Kagê (Vocal principal e guitarra).

Banda Drag Queen – A Drag Queen, formada em Brasília-DF no ano de 2013, conta com músicos experientes na cena musical local. A banda é um tributo a um dos maiores ícones do rock mundial – a banda britânica Queen –, realizado de forma apaixonada e irreverente. A proposta é levar ao público o rock arrebatador do Queen, sendo fiel à sonoridade original e em apresentações inusitadas e divertidas, mesclando os grandes hits com músicas menos conhecidas, sempre com um figurino surpreendente.

Serviço:

Quintal – Comer, beber e ser feliz

Data: 08/02

Horários: 19h até 2h

Valor: Couver artístico R$ 20,00 (antecipado) e R$ 30,00

Local: Clube de Golfe – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 / Entrada pelo Restaurante Oliver – Asa Sul, Brasília – (61) 3323.5961

Classificação: Livre