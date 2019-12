PUBLICIDADE 

Isso porque o local é mesmo completo. Além de ser um verdadeiro paraíso, de mar caribenho incrivelmente azul, ele oferece inúmeras opções de diversão, lazer e descanso capazes de agradar adultos de todas as idades e crianças, além de uma agitada vida noturna com muita badalação.

Todas essas atrações se dividem por duas áreas distintas: uma mais tradicional no centro da cidade (El Centro) e a Zona Hoteleira, uma longa faixa à beira-mar com hotéis e resorts equipados de toda infraestrutura turística, além de casas noturnas, lojas e restaurantes.

E se você acha pouco, existem ainda milhares de outros passeios por parques aquáticos, reservas naturais, ruínas de civilizações antigas, cavernas, ilhas e muito mais.

Portanto, não vai faltar o que fazer em Cancún se for este o seu destino nessas férias! Para ajudar, vamos listar abaixo todos os locais imperdíveis e dar dicas do que fazer em Cancún para que você aproveite ao máximo a sua viagem e não deixe de fazer nada.

Confira!

As praias de Cancún

A maioria dos hotéis e resorts de Cancún fica na Zona Hoteleira, praticamente todos de frente para o mar, com toda a infraestrutura necessária para o turista curtir a praia na frente do próprio hotel.

Há hotéis que oferecem até garçons nas areias da praia, outros possuem bares próximos, enquanto alguns são mais simples e oferecem apenas cadeiras e barracas.

Em relação ao mar, toda a Zona Hoteleira é de uma coloração azul impressionante, de águas mais calmas nos primeiros quilômetros da avenida Boulevard Kulkucán, na parte superior, e vai ficando mais agitada à medida que vai se aproximando da parte lateral (mar aberto).

Grande parte dessa orla restringe o acesso à praia por conta dos hotéis, mas a cidade também possui praias públicas para quem está hospedado do centro da cidade ou deseja variar, elas só não oferecem nenhuma infraestrutura.

Veja as principais praias de Cancún abaixo:

Playa Tortugas

Praia pequena, mas bem movimentada, de águas super tranquilas, próxima a bares com espreguiçadeiras. Uma das melhores opções de praia para quem se hospeda no centro. Dessa praia partem barcos para passeios em Isla Mujeres.

Playa Delfines

Essa é uma das praias públicas mais famosas de Cancún, pois tem um mirante com uma vista incrível. É uma praia de ondas mais agitadas, muito usada para praticar esportes e por moradores locais.

Chac-Mool

Outra praia pública de Cancún, mas para quem busca sossego e pouca gente. A sua entrada fica escondida, entre alguns hotéis próximos do Señor Frogs.

Pontos Turísticos em Cancún

São muito os locais que merecem ser visitados em Cancún, pelo legado histórico da cidade e cultura deixada pelas civilizações de povos antigos, os Maias.

Chichen-Itzá

Chichen Itzá é um sítio arqueológico da antiga civilização Maia (século 1000 a.C. e 900 d.C.), considerado uma das maravilhas do mundo. O sítio fica localizado a cerca de 200km de Cancún e tem como principal atração a gigante pirâmide de Kukulcán, onde os Maias realizavam jogos com bola, entre outras atividades.

Tulum

É outro sítio arqueológico, mas que fica na beira da praia em meio à diversas ruínas de construções também utilizadas pelos Maias há séculos atrás. Embora não hajam pirâmides ou construções grandiosas, é um local bastante especial, por ter sido utilizada como cidade portuária e um importante polo comercial na época.

Cobá

Cobá sítio arqueológico em ruínas cerca de 170 km de Cancún, só que cercado pela mata. Seu ponto turístico mais importante é o “castillo”, onde se pode subir para apreciar uma vista de mais de 40 metros de altura.

Cenotes

Os cenotes são cavernas de lagoas com águas cristalinas e mornas, também utilizadas pelas civilizações Maias para alguns de seus rituais. Na região de Cancún e Playa del Carmen há diversos cenotes, de vários tamanhos, sendo os mais famosos: Dos Ojos, Casa Cenote, Gran Cenote, Jardín del Eden, Yokdzonot, Chac Mool.

Parques de Cancún

Cancún também tem regiões ao redor com parques aquáticos muito interessantes, com atrações ligadas à natureza e esportes. Como os seguintes abaixo:

Xcaret

É a reserva natural mais conhecida de Cancún, que oferece toda a estrutura para passar o dia. É praticamente um zoológico aberto, onde se pode ver e chegar perto dos animais silvestres, soltos na mata. Há diversas trilhas, enormes piscinas com peixes e golfinhos para fazer snorkel, aquários, passeio de jangada em um rio cercado por mata, além de um show noturno sobre a cultura mexicana.

Xel-há

O Xel-há é outro parque totalmente integrado à natureza, que também oferece atividades, como banho na água doce ou salgada, snorkeling, mergulho com escafandro, nado com golfinhos e show temático de dança, tirolesa e saltos na água de pontos altos.

Xplor

Esse é um parque aquático para quem gosta de adrenalina e atividades esportivas como tirolesas, mergulhos em cenotes ou passeios em jangadas.

Passeios em Cancún

Cancún também oferece uma gama enorme de passeios para fazer várias atividades esportivas e aquáticas, como caiaque, snorkeling ou mergulho com cilindro, além de atividades que envolvem adrenalina, como o parasailing, windsurf ou kitesurf. Veja alguns exemplos abaixo:

Isla Mujeres

Isla Mujeres é uma ilha de pequeno porte que fica próxima a Cancún, acessível somente através de barcos partindo de alguns pontos ao longo da Zona Hoteleira. A ilha oferece uma atmosfera tranquila, águas calminhas e cristalinas com boa estrutura à beira do mar.

A Playa Norte, por exemplo, é um dos lugares mais badalados, além de permitir mergulhos com os animais e visitas a um museu subaquático (MUSA).

No centro da ilha pode-se fazer compras nas lojas locais, almoçar em diversos restaurantes e curtir bares. Ou até passar o dia no parque Garrafón Natural Reef Park, onde pode-se mergulhar no mar, aproveitar a piscina, tirolesa, caiaque, ou simplesmente relaxar nas espreguiçadeiras e redes espalhadas no parque.

Praticamente todos os hotéis vendem esse passeio, que vale a pena incluir na sua lista de o que fazer em Cancún.

Cozumel

Cozumel é uma ilha de águas cristalinas super famosa por seus pontos de mergulho. O local também tem lojas para compras e restaurantes variados, além de hotéis propícios para quem busca um ambiente menos badalado do que Cancún.

Playa del Carmen

Playa del Carmen é um destino que atrai muitos europeus, com hotéis de pequeno e médio porte próximos da areia, além de um clima menos formal e mais relaxado. O local também tem bons restaurantes, lojas e vida noturna animada.

Passeios de barco

Há também diversos passeios diferentes para fazer pelo mar de Cancún ou na Lagoa Nichupté, que fica no meio da Zona Hoteleira. Alguns passeios envolvem embarcações grandes, como o Capitain Hook, outras embarcações menores que permitem até pilotar sua própria lancha.

Gastronomia de Cancún

Cancún também oferece várias opções de gastronomia variada, que vão desde grandes redes de fast food a restaurantes exclusivos de chefs renomados e muitos outros restaurantes locais muito bons que oferecem a culinária mexicana. Como por exemplo:

La Parrilla

Restaurante mexicano com decoração típica, mariachis e uma comida deliciosa.

The Surfin Burrito

Pratos clássicos da comida mexicana e outros pratos tradicionais nos cardápios americanos, em um ambiente descolado para comer bem e beber drinks sem gastar muito.

Natura

O Natura é uma boa alternativa para fugir de frituras ou pratos calóricos. O restaurante oferece saladas e sucos, em um ambiente confortável.

Savio’s Bistro

O Savio’s Bistro oferece uma gastronomia excelente, com saladas, massas, carnes e peixes em um ambiente agradável ao ar livre, com uma linda vista para o lagoa Nichupté.

Hard Rock Café

O Hard Rock é a famosa rede americana presente em diversas cidades pelo mundo. O local oferece hambúrgueres e shows de rock animados, em ambiente decorado.

Restaurante La Habichuela Sunset

Esse é um restaurante considerado o mais tradicional de Cancún, com um ambiente super agradável, de frente para o mar, com especialidade em frutos do mar.

Compras em Cancún

Toda viagem envolve compras, e a maioria dos turistas não conseguem ir para Cancún e não trazer algum souvenir para lembrar da viagem. Para quem gosta, existem várias opções interessantes de comprar, veja só:

Kukulcán Plaza

Esse é um dos melhores shoppings de Cancún, onde reúnem-se lojas do comércio local e internacional. A principal atração é a Luxury Avenue, uma galeria refinada, com algumas das principais marcas de roupas e acessórios do mundo.

Mercado 28

Se você busca artesanato, o Mercado 28 é a melhor opção em Cancún, que oferece uma enorme variedade de produtos mexicanos.

La Isla

O La Isla é uma das opções de compras à noite ao ar livre, que oferece bons restaurantes e bares, além de lojas de todos os tipos de produtos.

Plaza Las Americas

Esse é outro shopping parecido com os brasileiros, que oferece um pouco de tudo. Ele fica localizado no centro de Cancún e oferece desde lojas locais à lojas de grifes internacionais.

Hotéis em Cancún

Cancún concentra o forte do turismo na Zona Hoteleira, que tem um formato semelhante ao número “7”, onde ficam grande parte dos turistas, em enormes hotéis. No entanto, hospedar-se no centro é mais barato, embora não haja como contar com o visual do mar.

Portanto, as melhores opções ficam na Zona hoteleira, que oferece muitos hotéis e também vários ótimos resorts com vista para o mar e fácil acesso aos restaurantes, bares e lojas. Você pode conferir uma lista desses resorts no site Trip Lover.com.

No início da Zona Hoteleira ficam os hotéis mais antigos e conforme a Boulevard Kukulcán cresce e vai descendo, encontram-se os hotéis mais novos. Há opções para todos os bolsos, desde os mais convencionais aos resorts all inclusive.

Vida noturna em Cancún

A vida noturna e as frequentes festas com open bar também são um dos maiores atrativos de Cancún, principalmente para os jovens. São muitas as opções de diversão e noitadas em bares e casas noturnas, como por exemplo:

Coco Bongo

Essa é uma casa noturna super badalada, que ficou famosa por causa do filme “O Máscara”. Ela vive lotada de gente, por conta das festas regadas a open bar a noite toda, com performances de artistas de covers de cantores e celebridades.

Señor Frog’s

O Señor Frog’s é um bar de astral bem-humorado, bem decorado e com atendentes alegres, que organizam brincadeiras para entreter os clientes.

Dady’O

A Dady’O se destaca por estar localizada dentro de uma caverna, além de ser conhecida também como uma das melhores casas noturnas de Cancún, pelas festas temáticas, com DJ’s diferentes e ritmos variados ao longo da noite.

Carlos and Charlie’s

Esse é um bar alegre, com cardápio variado e decoração super colorida, sendo um dos melhores points da noite em Cancún, para começar a noite e depois seguir para uma boate se quiser mais agito.