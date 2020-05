O projeto “Sertanejo Remix” traz uma nova versão para sucessos de Felipe Araújo, Luana Prado, Bruno & Marrone, Simone & Simaria, Márcia Fellipe e George Henrique e Rodrigo

PUBLICIDADE 

Hoje, grandes sucessos da música sertaneja ganham uma versão especial. Os DJs Shark, Hollow Saints e Zebu revisitam alguns hits da música sertaneja e oferecem uma versão com elementos de música eletrônica que promete agradar aos fãs mais exigentes. Cada uma das versões ainda ganha um lyric video, que já podem ser vistos nos canais dos artistas no YouTube. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ SertanejoRemix

O DJ Zebu assina as versões de “Mentira” (https://umusicbrazil.lnk.to/ MentiraRemix), do cantor Felipe Araújo, além de “Bagunça minha vida” (https://umusicbrazil.lnk.to/ BaguncaMinhaVidaRemix), da dupla George Henrique & Rodrigo.

Zebu também falou sobre sua participação no projeto: “O convite para esses remixes vieram a partir da Universal Music. Nosso relacionamento surgiu a partir de um remix de sertanejo, que fiz em 2017, por conta própria, e que lancei por lá. Topei o convite na hora, pois acho muito interessante o desafio de transportar uma música predominantemente orgânica para um universo digital, mas buscar manter um quê de reconhecível, visto que o sertanejo é um dos gêneros mais tocados no país. Fiquei feliz com o resultado e espero que as pessoas gostem”.

Já Felipe Araújo disponibilizou “Mentira” no álbum “Felipe Araújo Ao Vivo in Brasília Vol.1” (https://umusicbrazil.lnk.to/ FelipeAraujoInBrasilia), a canção figura no Top 20 da parada Brasil do Spotify, superando 265 mil streams só na plataforma. Seu videoclipe ultrapassa 58 milhões de views. Assista agora: https://youtu.be/tLzmOBS1gZk .

Originalmente lançada em 2019, “Bagunça minha vida” integra o repertório do EP homônimo dos sertanejos George Henrique & Rodrigo. Relembre aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ BaguncaMinhaVidaEP .

Sensação das pistas de dança, Shark traz uma pegada funk 150bpm para o sucesso “Status”, da cantora Márcia Fellipe. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ StatusRemix .

Shark comentou sua participação: “Eu gosto muito do trabalho da Márcia. Acho que ela tem uma voz muito marcante, forte, que dá uma personalidade gigante para o artista. Então, quando recebi a proposta fiquei muito feliz, pois foi um desafio pra mim transformar um sertanejo em um funk 150bpm, dando a minha cara e os meus timbres. Fiz tudo com muita dedicação e gostei muito do resultado. Estou ansioso para este lançamento e é um prazer associar meu nome com o da Márcia Fellipe e a Universal Music”.

Apresentada em janeiro deste ano, “Status” foi lançada como parte do álbum “Pisadeiro, Churrasco e Paredão” (https://umusicbrazil.lnk.to/ PiseiroChurrascoParedao) e sua versão original conta com a participação de Os Barões da Pisadinha. O videoclipe da faixa hoje supera 6.1 milhões de views. Assista agora: https://youtu.be/Xq3uEM8-7gg .

Já o Hollow Saints disponibiliza três versões. Da dupla Bruno & Marrone, os DJs revisitam “Surto de amor”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ SurtoDeAmorRemix . Da cantora Lauana Prado, o trio traz uma nova interpretação para o mais recente single “Viva Voz”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ VivaVozRemix . Da dupla Simone & Simaria, eles fazem uma nova leitura da canção “Amoreco”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ AmorecoRemix .

“Foi muito bacana participar desse projeto. O Hollow Saints é um projeto de três produtores, composto por Lucas Santos, Vivian Lawrence e Tiago D’Errico. A gente se juntou para fazer esses remixes e esse projeto foi um desafio muito grande. A música é regional e bem segmentada, na qual o público sertanejo já espera por uma sonoridade bem específica. Mixar esse tipo de música é extremamente gratificante, pois a gente consegue chegar em resultados inusitados ao misturar a sonoridade de música urbana, eletrônica e a sertaneja. Foi uma experiência muito legal e estamos muito felizes com o resultado e com essa parceria com a Universal”, disseram os integrantes do Hollow Saints.

Lançada em 2019 pelos sertanejos Bruno & Marrone, a canção “Surto de amor” integra o repertório da versão Deluxe do álbum “Studio Bar – Live”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ StudioBarDeluxe .

“Viva Voz” (https://umusicbrazil.lnk.to/ VivaVoz), mais recente single da cantora Lauana Prado, segue no Top 50 do Spotify Brasil e seu videoclipe já ultrapassa 2.2 milhões de views. Assista agora: https://youtu.be/l20ieVOux_E .

A versão original do hit “Amoreco” (https://umusicbrazil.lnk.to/ Amoreco), da dupla Simone & Simaria, divulgada em fevereiro deste ano, já supera 90 mil streams só no Spotify. Seu videoclipe ultrapassa a marca de 42 milhões de visualizações. Confira aqui: https://youtu.be/bJ-LjsUwkik .