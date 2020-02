O pop está vivo; Lady Gaga volta com tudo no seu primeiro lançamento de 2020

PUBLICIDADE 

Lady Gaga luta por compaixão e revela um clipe fantástico para o seu primeiro lançamento de 2020. Em “Stupid Love”, Gaga que estava não lançava um novo pop desde “Bad Roamance”, surpreendeu os fãs representando no clipe várias tribos se afrontando, enquanto a rainha do pop trazia o amor para todos, fazendo todo mundo dançar junto.

O single também é o primeiro do novo disco da cantora, que até agora é chamado de “LG6”, ou seja, Lady Gaga 6, o sexto álbum da carreira dela. Seus antecessores “Joanne”, de 2016, e “Cheek to Cheek”, de 2014, mostraram uma outra faceta de Gaga bem menos colorida, dedicada ao jazz, country, soft rock e pegadas acústicas.

As peças publicitárias do novo single trazem a palavra “chromatica”- a arte de combinar sons e cores, o que é a cara de Lady Gaga já que no ano passado lançou uma linha de maquiagem. Podemos esperar muita cor, clipe e música boa do seu novo álbum, com a rainha do pop empresária e de cabelos cor de rosa.