‘O menino Maluquinho’, de Ziraldo, faz 40 anos e ganha edição para colecionador

Por Eliana Silva de Souza

Muitos artistas costumam ser reconhecidos por uma obra específica, seja na música, no cinema, no teatro. Não quer dizer que não tenham outros trabalhos que mereçam destaque. Assim é com Ziraldo, que tem seu nome ligado ao mundo da literatura infantil, com os mais diversos títulos povoando a imaginação da criançada. Mas não tem como não falar o nome dele e logo citar sua obra mais popular, O Menino Maluquinho. Livro, aliás, que está completando 40 anos desde seu lançamento, em 1980.

Entre as merecidas comemorações, será lançada uma edição especial, limitada e de luxo, pela Editora Melhoramentos. E a comemoração é dupla, pois o ‘pai’ do Menino Maluquinho também faz aniversário. Ele completa 88 anos no dia 24 de outubro, mesma data em que lançou seu livro mais citado.

Passando de geração em geração, O Menino Maluquinho traz a história de um garoto, entre seus 8 e 9 anos, muito esperto, ativo, que usa uma panela na cabeça e se diverte muito com os amigos, sempre usando demais a imaginação, criando brincadeiras e aprontando traquinagens.

Tanto é seu sucesso com o público jovem, que O Menino Maluquinho saltou das páginas do livro para as telas do cinema e os palcos dos teatros. Foi transformado em filme, dois na verdade, protagonizado pelo então ator-mirim Samuel Costa e dirigido por Helvécio Ratton, em 1995, e o outro, que contou com a direção de Fernando Meirelles, lançado em 1998. No teatro, chegou em formato de musical, em 2014, com o ator João Lucas Martins no papel do Maluquinho, contando com direção de Daniela Stirbulov.

Trecho de abertura do livro ‘O Menino Maluquinho’:

Era uma vez

um menino maluquinho

Ele tinha o olho maior que a barriga

tinha fogo no rabo

tinha vento

nos pés

umas pernas enormes

(que davam para abraçar o mundo)

e macaquinhos no sótão

(embora nem soubesse

o que significava

macaquinhos no sótão).

Essa nova edição será um item digno de colecionador, com suas 120 páginas, acabamento cartonado, capa dura e miolo colorido. E tem, como complemento, um marcador de páginas especial, ao estilo do personagem, além de um paper art, que o leitor destaca e monta, formando um objeto ser guardado.

Entre as curiosidades do livro O Menino Maluquinho, de Ziraldo, destacamos que, desde seu lançamento, em 1980, já teve 129 edições, em mais de 10 países, e vendeu 4 milhões de exemplares.