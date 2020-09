O cantor Tayrone apresenta a faixa “Edilene”

PUBLICIDADE

Considerado um dos maiores representantes da sofrência no Brasil, o cantor Tayrone segue produzindo a todo vapor! Dono de uma voz marcante e inconfundível, ele lança, nos principais aplicativos de música, sua mais nova música de trabalho, “Edilene”. A faixa chega acompanhada de um super videoclipe, que já está disponível no canal oficial do cantor, no YouTube.

“Edilene” promete cair no gosto popular e, com certeza, vai viralizar, ganhando destaque especial na internet. Composição de Greg Neto, Bruno Mandioca e Jeff da Sanfona, a faixa ganhou uma interpretação incrível de Tayrone na canção e no clipe, que conta a história de uma esposa que descobre a traição do marido e vai se vingar dele no pole dance do cabaré.

“Eu tô muito feliz com a repercussão de ‘Edilene’. Apesar de já ser uma música forte, ela merecia algo ainda maior. A partir daí, decidimos gravar o videoclipe e foi incrível! Tenho certeza de que os fãs vão curtir muito. É um presente meu pra eles e uma forma carinhosa de matarmos a saudade uns dos outros, principalmente nesse momento tão delicado em que estamos tão distantes”, revelou Tayrone.

As filmagens foram feitas na capital baiana, com produção da Macaco Gordo, em parceria com a Salvador Produções.