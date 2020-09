O cantor mumuzinho estreia o vídeo de “Quando a chuva passar/ Volta pra mim”

PUBLICIDADE

Mumuzinho acaba de disponibilizar em seu canal no YouTube o vídeo de “Quando a chuva passar / Volta pra mim”. A performance faz parte do repertório do EP intitulado “Live”.

O projeto consiste na divulgação semanal de videoclipes extraídos de sua primeira LiveShow, realizada ao longo dos meses de agosto e setembro. A estreia do trabalho veio com a nova música de trabalho do cantor, “Guerra de almofada”, cujo videoclipe já foi visto mais de 2.1 milhões de vezes.

Com mais de quatro milhões seguidores no Instagram e mais de um milhão de inscritos em seu canal no YouTube, o último material de trabalho do artista, lançado no início de 2020, foi o EP “Mantra”. O projeto contou com seis faixas inéditas – desde baladas mais românticas a músicas em homenagem aos fãs – e conversa diretamente com o momento atual de muitos brasileiros que se encontram em situações adversas. Já em 2018, Mumuzinho apresentou o DVD “A Voz do Meu Samba”, gravado na Ilha do Itanhangá, na Barra da Tijuca, que trouxe o single “Eu mereço ser feliz”, que ecoa até hoje nas melhores playlists e rodas de samba do país.

Aos 36 anos e dono de um bom humor soberano, imitações hilárias e um carisma incomparável, Mumuzinho também se destaca por ser um artista multifacetado. Em seu currículo, ele carrega diversos hits, turnês internacionais, participações em filmes e novelas, além de ter comandado comandou brilhantemente o programa “Só Toca Top – Verão” ao lado de Ludmilla.