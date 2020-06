O cantor Jonas Vilar lança o álbum “Raízes Sertanejas e Hinos da Harpa”.

PUBLICIDADE

O cantor Jonas Vilar apresenta hoje o álbum “Raízes Sertanejas e Hinos da Harpa”, gravado em São Paulo, sob a direção de Giuliano Ferraz e a direção musical de Rodrigo Camaron.

O projeto conta com 12 faixas, que são regravações de emblemáticas canções do universo gospel, como “Meu barquinho” (Moises Cleyton), “Vou seguir” (Josias Barbosa), Dia de sol (Everaldo Gretter/Garcia Mattos), “O crente e a palmeira” (Josias Barbosa), “Se isso não for amor” (Josias de Menezes/Prisma Fernandes), apontada como um dos destaques do álbum, entre outras.

O cantor falou sobre o novo projeto: “Como estou na igreja há muito tempo, tinha o sonho de fazer uma releitura de algumas canções com uma roupagem nova. São músicas que eu cantava na igreja e sempre tive muita afinidade e que fazem parte da minha vida. Espero que o público seja muito abençoado com essas canções”, disse Jonas Vilar.