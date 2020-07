O cantor Jeremy Zucker lança o single “Supercuts”

PUBLICIDADE

Jeremy Zucker apresenta seu primeiro trabalho após o lançamento de seu álbum de estreia, “love is not dying”. Hoje, o cantor apresenta a faixa “Supercuts” em todas as plataformas digitais. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ supercuts .

Lançado em abril, “love is not dying” é um projeto altamente pessoal, escrito, gravado e produzido pelo próprio artista. O álbum conta com treze faixas, incluindo os singles “always, i’ll care”, “not ur friend”, “julia” e a inédita “somebody loves u”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ LoveIsNotDying .

O videoclipe de “not ur friend” (https://umusicbrazil.lnk.to/ noturfriend) também já pode ser visto. Assista agora:

A faixa foi coescrita em colaboração com o duo MXM e produzida por Zucker. O cantor acumula mais de dois bilhões de transmissões globais em seu catálogo, além de ter mais de 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify, onde figura no Top 200 dos artistas mais ouvidos no mundo.

