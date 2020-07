O Bando lança clipe com live exclusiva no Primeiro Bar

PUBLICIDADE

Com uma trajetória de mais de 10 anos, a banda brasiliense O Bando se prepara para o lançamento do clipe da música “Recado ao Tempo”. A primeira exibição do vídeo acontece no próximo dia 16, a partir das 20h, com uma live no canal do YouTube da banda. Haverá também uma transmissão exclusiva para quem estiver presente no Primeiro Bar.

A produção do disco marca uma nova fase da banda que precisou se redescobrir durante a pandemia. “Como tivemos que nos adaptar com as lives, decidimos fazer o lançamento desse clipe de uma forma diferente. Além de ser um momento importante para nós, vamos aproveitar a reabertura dos bares para fazer uma transmissão exclusiva para a galera que estará no Primeiro Bar, que poderão matar um pouquinho da saudade das apresentações ao vivo” conta o vocalista Diogo Villar.

O single “Recado ao tempo”, teve seu clipe gravado no terraço da Mormaii Surf Bar, com vista para a Ponte JK, tradicional ponto turístico de Brasília. “Nossa intenção foi mostrar um pouco da paisagem brasiliense, uma das nossas principais inspirações. Essa música leva o mesmo nome do álbum e tem um grande significado para todos nós”, completa a guitarrista Denise Marques.



O Bando



Criada em agosto de 2008 por jovens músicos de Brasília, a banda O Bando é composta por Diogo Villar, Denise Marques, Dido Mariano, Jota Magalhães e Jorge Passos. Com uma mistura vibrante de pop, rock, reggae e MPB, a banda procura alinhar o gosto musical de cada integrante e formar um estilo único. Com uma imensa trajetória em palcos de todo o Brasil, o grupo já se apresentou ao lado de grande nomes da música brasileira, como Alceu Valença, Projota, Criolo e Banda do Mar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lançamento clipe da banda O Bando

Data: 16 de julho de 2020

Horário: A partir das 20h

Local: YouTube/Primeiro Bar (SIG Quadra 08, Lote 2385)

Link para o canal: https://www.youtube.com/user/obandobrasilia