Nutricionista dá dicas para aumentar a imunidade

Todo mundo sabe que manter uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do organismo, garantindo assim mais saúde. Em tempos de pandemia por conta do Covid-19, além dos cuidados com higiene pessoal e evitar aglomerações, aumentar a ingestão de alguns alimentos pode contribuir para o aumento da imunidade.

O nutricionista Daniel Novais destaca a importância de se consumir frutas cítricas, como laranja, limão, mexerica e pitanga, além de legumes, como cenoura e tomate, e os peixes, pois são ricos em nutrientes que ajudam na formação das células do sistema imunológico

“De uma maneira geral, a imunidade é fortalecida ao se fazer uma dieta balanceada, comendo pelo menos três frutas por dia, incluindo legumes e verduras no almoço e no jantar e comendo peixe pelo menos três vezes por semana”, explica Daniel.

Além disso, manter um estilo de vida saudável também é uma das melhores estratégias para manter o sistema natural de defesa do corpo sempre forte e eficiente. Por isso, é recomendado não fumar, praticar exercícios físicos leves ou moderados de forma regular, dormir cerca de 8 horas por noite e consumir bebidas alcoólicas com moderação. Estes hábitos devem ser seguidos por todos ao longo da vida, não somente em momentos em que a pessoa encontra-se doente ou com facilidade para adoecer.

Daniel separou uma lista com alimentos mais indicados para aumentar o sistema imune, já que favorecem a produção das células de defesa do organismo de forma mais eficiente. Alguns exemplos são: