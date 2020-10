Novo EP “Night” do duo Dubdogz pela Spinnin’ Records surpreende pela versatilidade

PUBLICIDADE

Somando mais de 4.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o duo mineiro Dubdogz apresenta a continuação do EP “Day”, lançado pela gravadora holandesa Spinnin’ Records em setembro, com o EP “Night”, onde a dupla explora uma nova e potente sonoridade que está agradando e conquistando seus fãs. Seguindo um storytelling, a compilação conta com 3 músicas inéditas: “Special Vibe”, parceria com Gustavo Mota e Evoxx, “One Night”, com Pontifexx, Different Stage e os vocais do inglês Bertie Scott, e por fim, “Long Story Short” (Dubdogz Remix).

Artistas completos, os irmãos gêmeos já vem evidenciando sua versatilidade nos últimos lançamentos. “A ideia por trás dos EPs “Day” e “Night” foi de fato mostrar um lado diferente do Dubdogz, com sonoridades diferentes do que costumamos tocar em nossos shows, mas que gostamos muito”, comenta Marcos. “O EP Night é uma compilação de músicas mais conceituais, com tons obscuros, perfeitos para serem escutados durante a noite, por isso o nome”, finaliza Lucas.

As excepcionais tracks do EP “Night” traz duas colaborações de tirar o chapéu. “Special Vibe”, produzida em parceria com os amigos Gustavo Mota e Evoxx, apresenta o novo estilo que está bombando na cena europeia, chamado “New Rave”. Ela traz um sentimento bom e praticamente te obriga a dançar. Já “One Night” conta com a colaboração do prodígio artista Pontifexx juntamente com Different Stage, trazendo os lindos vocais do inglês Bertie Scott, que foi apontado pela BBC radio 1 como um dos artistas para ficar de olho em 2020. Esta, traz uma pegada mais progressiva e será perfeita para escutar nas pistas de dança quando os eventos retornarem. Por fim, mas não menos importante, “Long Story Short (Dubdogz Remix)“ é uma nova versão de uma famosa música de Psy Trance dos DJs Morten Granau e Phaxe, mostrando que os gêneros podem sempre se conversar, ainda mais quando a track é feita por talentosos produtores.

Em setembro, a dupla conquistou a quarta colocação no ranking de DJs nacionais mais ouvidos no Spotify, comprovando sua grande influência no mercado musical brasileiro. Por isso, não deixe de escutar as três novas músicas do EP “Night” pela Spinnin’ Records, e divirta-se com os excêntricos sons da dupla Dubdogz, disponível em todas as plataformas digitais.