Novidades Universal Music Christian Group

O CANTOR ISRAEL SALAZAR LANÇA O EP “SALAZAR AO VIVO”, JUNTAMENTE COM O CLIPE DE “NO MEIO DOS LOUVORES”

Chegou ontem (12) às plataformas digitais o EP “Salazar ao Vivo”, do cantor e compositor Israel Salazar. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ SalazarAoVivo . Juntamente com o EP, o cantor também faz a estreia do videoclipe da faixa “No meio dos louvores” (https://umusicbrazil.lnk.to/ NoMeioDosLouvores), gravado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte.

O videoclipe teve seu lançamento à meia-noite, logo após a live que o cantor fez na noite desta terça-feira (13), em seu canal oficial no YouTube. Assista a live:

O EP traz ao todo cinco faixas, canções de sucesso dos álbuns anteriores de Salazar. São elas: “Tudo o que me prometeu”, “Graça”, “Pode chover”, “No meio dos louvores” e o medley “A Vitória da cruz” / “Mais que vencedor”.

Israel Salazar comenta sobre a escolha dessas canções para o repertório: “Primeiro eu queria matar a saudade delas, porque são incríveis. Em segundo lugar, meu desejo era restaurar a celebração do povo de Deus. Pode parecer loucura lançar uma música tão agitada no meio dessa pandemia, mas o meu desejo é que as pessoas entendam que Jesus não saiu do trono, o Pai continua ao seu lado e todas as coisas continuam debaixo do governo de Deus. Temos a triste ideia de abandonarmos a celebração quando as coisas não vão como achamos que deveriam ir. Porém, a celebração tem funções claras, como trazer à memória o que Deus já fez, reconhecer o que ele está fazendo e declarar aquilo que Deus disse que vai fazer”, disse o cantor.

No dia 24 de março, Israel Salazar promoveu o lançamento inédita da faixa autoral “Canção ao Cordeiro”, que conta com a participação do cantor e compositor Gabriel Guedes. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ CancaoAoCordeiro . Na mesma data, o cantor apresentou o videoclipe, extraído do DVD “Salazar ao Vivo”, gravado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, em dezembro do ano passado, sob a direção de Mike Lacerda. Assista:

PADRE REGINALDO MANZOTTI ESTREIA O VIDEOCLIPE DA FAIXA “MAIS AMOR POR FAVOR”

Padre Reginaldo Manzotti apresenta hoje o videoclipe da faixa “Mais amor por favor”, canção que integra o repertório do recém-lançado DVD “Tempo de Inovar”, o quinto DVD da discografia do sacerdote que arrasta multidões. Assista: Gravado na Live Curitiba, em Curitiba (PR), em 2019, com a presença de mais de cinco mil pessoas, o DVD contou com três convidados especiais: DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, Naiara Azevedo, uma das potências do sertanejo feminino, e Gustavo Mioto, um dos cantores mais ouvidos do Brasil. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ TempoDeInovar . Desde o último dia 5, todas as terças-feiras, Padre Manzotti vai lançar semanalmente os vídeos do novo DVD, em seu canal oficial, na VEVO ( youtube.com/Padremanzottivevo ). O primeiro lançamento em vídeo é da canção “A felicidade mora aqui”, que conta com a participação especial de Gustavo Mioto. Assista ao clipe: Essa é a primeira vez que um padre mistura música religiosa com eletrônico. Com 16 faixas, Padre Manzotti reúne sertanejo, country, arrocha, bachata, orquestra e até funk, além das batidas eletrônicas produzidas exclusivamente pelo DJ Alok. A produção musical e os arranjos inovadores são assinados por Ricardo Lopes. A direção artística de Sérgio Murilo Almeida conceitua o DVD, mostrando que inovação e evangelização podem caminhar lado a lado e atrair novos públicos. O projeto conta ainda com a direção de vídeo de José de Melo e a direção técnica de Jacques Junior. Entre os destaques do repertório do DVD estão as já apresentadas faixas “Hora de Amar”, com a participação especial de Naiara Azevedo, “Vou para o alvo”, com a participação do DJ Alok, além da exclusiva faixa-bônus do produto físico, intitulada “Terço das Santas Chagas”, devoção do sacerdote e da Obra Evangelizar é Preciso. Foram 36 horas de montagem de uma mega estrutura, mais de 1.000 pessoas envolvidas direta ou indiretamente neste projeto, 12 câmeras, 4 caminhões de iluminação, um design moderno desenvolvido especialmente para esse projeto; são muitos os detalhes que transformam esse trabalho de evangelização pela música no maior DVD da carreira musical do Padre Reginaldo Manzotti.