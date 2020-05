Novidades nacionais – Universal Music Brasil

PUBLICIDADE 

IVETE SANGALO LANÇA CLIPES DE “ME LIGA” E “NA JANELA”, FAIXAS COM PARTICIPAÇÃO DE JÃO E VITÃO

No último domingo, Ivete Sangalo apresentou seu novo EP em sua “Live Leve”. A artista mais popular do Brasil surpreendeu com o lançamento em colaboração com dois dos principais artistas pop da nova geração, os paulistas Vitão e Jão.

As duas músicas do EP apresentam Ivete em mais uma de suas competências artísticas, no pop romântico e urbano, linhas em que Jão e Vitão levam as próprias produções. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ EP_IveteSangalo .

Para o EP ficar completo, hoje (15), Ivete Sangalo lança os clipes de “Me Liga”, com Jão, e “Na Janela”, com Vitão. Ambos os clipes tiveram a direção de Chico Kertész. Assista agora: https://www.youtube.com/ ivetesangalo .

Em clima de quarentena, os artistas gravaram as imagens de suas próprias casas, que resultaram em dois vídeos cheios de intimidade e entrega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A DUPLA SIMONE & SIMARIA DISPONIBILIZA O ÁLBUM DIGITAL “SIMONE & SIMARIA EM CASA”, COM SEUS MAIORES SUCESSOS

Hoje é a vez da dupla Simone & Simaria disponibilizar o álbum digital “Simone & Simaria em Casa”, que chega composto por 25 faixas e inclui os sucessos “Liga Liga”, “Aperte o Play”, “Chora boy”, entre outros. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ SeSEmCasa . Agora, o público já pode curtir os inúmeros sucessos da dupla reunidos em um só lugar. Com mais de 14 milhões de seguidores somente no Instagram, Simone & Simaria acumulam milhares de fãs mundo afora.

Durante o período de quarentena, inúmeros músicos e artistas estão produzindo os mais variados conteúdos para levar ao público. De transmissões ao vivo a entrevistas, a indústria fonográfica e seus principais personagens não param. Com o objetivo de trazer mais leveza aos novos tempos e novas opções para o público, a Universal Music vai lançar semanalmente nas plataformas de streaming uma coletânea contendo as principais faixas e hits de artistas selecionados, reunidos num único álbum para que os fãs possam curtir em um só lugar os maiores sucessos de seus artistas favoritos.

QXÓ LANÇA O EP “PERUANA”. ASSISTA TAMBÉM AO LYRIC VIDEO DE “PROMETI NADA”, QUE TEM A PARTICIPAÇÃO DE LUCCAS CARLOS

Hoje, o rapper Qxó lança “Peruana”, o segundo EP de sua carreira solo. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Peruana . Na mesma data, o artista apresenta a faixa “Prometi nada”, último single do projeto, resultado da parceria de longa data com Luccas Carlos, que também chega acompanhado do lyric video.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros dois singles haviam sido apresentados por Qxó anteriormente. O primeiro, “Como que eu fico”, é uma parceria com Ferrugem e foi apresentado há cerca de um ano. O segundo, “Piei brotei”, foi uma colaboração com Sain, ex-companheiro de Qxó na banda Start Rap. As duas faixas foram produzidas pelo renomado Papatinho.

Todas as colaborações do novo EP se deram com amigos e parceiros de trabalho antigos de Qxó, inclusive com o produtor musical Papatinho, que participou ativamente na produção dos singles “Como que eu fico” e “Piei brotei”, acompanhando de perto todo o projeto.

“Peruana” chega ao todo com seis faixas, sendo quatro delas inéditas. “O ‘Peruana’ já não precisa mais apresentar a minha identidade musical. Então, esse EP é um momento mais ‘esse sou eu mesmo e pronto’. Eu fui mais cuidadoso em ‘Empatia’ e mais ousado em ‘Peruana’. Este novo trabalho é muito importante, porque consolida a minha identidade”, disse Qxó.

Depois da atuação de Qxó na banda Start Rap, ele apresentou “Xish”, seu primeiro single solo. Lançado há quatro anos, o hit já acumula mais de 7,2 milhões de visualizações no YouTube. Na sequência, Qxó lançou o EP “Empatia”, primeiro projeto apresentado em parceria com a Universal Music. Em “Peruana”, ele perpetua a sua identidade musical, artística e criativa, apresentada nos primeiros lançamentos de sua carreira solo.

O PROJETO #SEMFILTRO, DOS SERTANEJOS LUCAS REIS E THÁCIO, GANHA MAIS UMA VERSÃO. ASSISTA AO CLIPE DE “VOCÊ SÓ ME FAZ FELIZ”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Imagine uma praia tranquila, repleta de pequenos barcos, qual música está tocando? Não foi reggae, não foi pagode, nem MPB, mas sim a moda de viola caipira que tomou conta da Vila dos Pescadores, no Rio de Janeiro, em mais uma releitura incrível de Lucas Reis e Thácio. Os violeiros lançam em todos os aplicativos de música “Você só me faz feliz”, sucesso nas vozes de João Paulo e Daniel. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ VoceSoMeFazFeliz .

“Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar”, os versos da faixa cantam o amor, mas podiam muito bem estar descrevendo a adaptabilidade perfeita da viola de Lucas Reis e Thácio a tantas músicas diferentes. O cenário do vídeo, em meio aos barcos, mostra um novo e aconchegante palco para o sertanejo raiz e a viola caipira. Assista agora:

“Pensa lá no Rio, na praia, nós dois de calça jeans, chapéu, bota, aquele calor. Aquele calor doido e nós lá. Foi uma experiência muito boa cantar lá na praia, uma música de nossos ídolos João Paulo e Daniel”, relembra a experiência Thácio.

“Foi lá na Vila dos Pescadores, por fim nós tiramos as butinas, enfiamos o pé na areia, sentamos em um barco e cantamos. Acompanhem aí que essa vai ser top, especialmente para os apaixonados”, finaliza Lucas.

Lançando toda semana uma nova moda, a dupla apresenta o resultado do álbum #SemFiltro, que tem como finalidade levar a moda de viola para diferentes estilos musicais, além de alcançar os maiores centros urbanos do país. Na próxima quinta-feira, 21 de maio, será divulgada a primeira faixa autoral do projeto, “Despeito fi duma égua”.

LÉO SANTANA DISPONIBILIZA DO O VÍDEO DE “MEDIDA PROTETIVA”

O cantor Léo Santana acaba de disponibilizar o vídeo de “Medida Protetiva” em seu canal no YouTube. A canção integra o repertório da segunda parte do projeto “Levada do Gigante”, que foi gravado em São Paulo. Nesta etapa, Léo conta com a participação do cantor porto-riquenho Jhay Cortez e da cantora Lauana Prado. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ LevadaDoGigantePt2 .

Assista agora:

Também já pode ser visto o vídeo de “Figurinha Repetida”, que traz a colaboração da sensação do feminejo Lauana Prado. Assista agora: https://youtu.be/O0mPIVJQEpA .

“Esse DVD foi a realização de mais um sonho. Foi feito com muito carinho e cuidado, pensando no que o povo gosta de ouvir. Nele, está a minha verdade. As músicas são deliciosas para dançar e até mesmo para se apaixonar. As imagens estão incríveis, o cenário e o ballet estão lindos! Participei de cada detalhe, preparando o melhor para vocês. Um DVD que você vai curtir com a família e os amigos. Usem e abusem da ‘Levada do Gigante’”, disse Léo ansioso com a resposta que o povo vai dar a esse novo trabalho.

Na primeira fase, foram lançadas nove músicas, entre elas algumas já consagradas, como “Contatinho” (feat Anitta), “Olha como está minha mesa” e “O Dono da porra toda”. Além dessas, o DVD conta com “Solto” (feat com Atitude 67), “Crise de saudade”, “Quebradeira”, “Avisa”, “Rabetão GG” e “Cabecinha cinturinha”. A faixa “Contatinho”, que figura na parada do Spotify Brasil, segue ‘bombando’ em todos os aplicativos de música e seu videoclipe já ultrapassa 182 milhões de visualizações. Assista agora: https://youtu.be/yyY6z02GqTQ .

ASSISTA AO VÍDEO DE “CADA VOLTA É UM RECOMEÇO”, DO CANTOR TAYRONE

Dono de uma das vozes mais icônicas do arrocha, Tayrone apresenta o vídeo de “Cada volta é um recomeço” em seu canal no YouTube . A canção é parte do álbum “Raiz & Modão”, gravado ao vivo em Goiânia, um projeto que compila versões de sucessos eternizados por alguns dos maiores nomes da música sertaneja. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ RaizEModao .

Assista agora:

Com um timbre de voz inconfundível, Tayrone é um romântico nato. Na bagagem, muita história para contar, registrada em CDS e DVDS gravados nos seus mais de 15 anos de carreira. Seu primeiro sucesso, “Volte Amor”, que até hoje se mantém entre as mais reproduzidas pelas rádios nordestinas, foi regravado pelo cantor Leonardo. Suas letras, melodias e todo seu carisma vêm conquistando cada vez mais espaço no cenário musical do país.

A DUPLA PH E MICHEL DISPONIBILIZA O VÍDEO DE “CANCELA O ROLEZINHO”

PH e Michel lançam hoje o vídeo de “Cancela o rolezinho” em seu canal no YouTube. A música é parte do EP “Rolê + Diferente”, realizado em parceria com a Universal Music. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ RoleMaisDiferente .

Os jovens, que começaram a carreira em Goiânia, vêm conquistando o país, principalmente depois do lançamento do hit “Disk Recaída”, a faixa mais famosa deles, apresentada em 2018, que conta com mais de 13 milhões de visualizações no YouTube e mais de 7 milhões de streams no Spotify.

Fazendo jus ao nome do novo trabalho, “Rolê Mais Diferente”, eles trazem o “eletronejo”, um novo estilo que mistura elementos típicos da música sertaneja e batidas eletrônicas, que já é sucesso no centro-oeste do Brasil, principalmente no estado de Goiás. O projeto conta com sete faixas, incluindo versões de músicas já lançadas e canções inéditas. A nova faixa de trabalho é “Vidinha” (https://umusicbrazil.lnk.to/ Vidinha), que será lançada junto com o vídeo. Assista agora: https://www.youtube.com/watch? v=Ke1aPAweSTs .

Apesar de muito jovens, os dois artistas começaram a se dedicar à música ainda na infância, mas hoje já têm uma carreira consolidada. Ao longo de sua trajetória artística, PH e Michel puderam contar com o apoio de grandes mentores, como Cristiano Araújo, Belo e Felipe Araújo, que já fez dupla com PH. Eles carregam uma coleção de parcerias de peso desde o primeiro álbum, que tem participações de artistas como Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa e Márcia Fellipe. Recentemente, no EP “Rolê Diferente 2.0”, gravado ao vivo em Goiânia, a dupla convidou Lauana Prado para colaborar na faixa “Secador de lágrimas”, que acumula mais de 1.2 milhões de visualizações no YouTube, desde o seu lançamento, em janeiro deste ano.

DIEGO E RAY APRESENTAM O VÍDEO DA CANÇÃO “BARRA DE GELO”

A dupla Diego & Ray, que acaba de lançar a primeira parte de seu novo álbum, “Buteco 24 Horas 2 – Vol.1”, apresenta hoje o vídeo de “Barra de gelo”. O novo trabalho, que será apresentado em dois volumes, é o primeiro lançamento deles em parceria com a Universal Music. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Buteco24horas2 .

Assista:

A primeira parte do álbum contará com sete músicas, incluindo quatro composições inéditas: “Barra de gelo”, “Leidiane”, “Foi ele não eu” e “Previsão de sofrimento”. Nesta última, Diego & Ray contaram com a colaboração de João Neto & Frederico na composição. Além das faixas inéditas, outras três regravações compõem o repertório do novo projeto: “Reapaixonar”, “Inveja” e “Coração de isca”. Esta última foi lançada originalmente pela dupla em 2019 e ganhou força recentemente ao ser apresentada por Matheus & Kauan no repertório do mais recente DVD da dupla, gravado ao vivo em Recife. Na faixa “Reapaixonar”, Diego & Ray contam com a participação especial de Kauan, que faz dupla com Matheus. Em “Leidiane”, quem participa é o cantor Léo Magalhães.

Com apenas um ano de carreira, os compositores Diego & Ray chamaram a atenção do cantor sertanejo Kauan (da dupla Matheus e Kauan), que resolveu apostar nos artistas, tornando-se empresário da dupla. Só o vídeo da canção “Coração de isca” já supera 23 milhões de views no canal da dupla, no YouTube. Diego Ferrari é natural de Araguaína (TO) e Ray Antônio é natural de Pontes e Lacerda (MT). Eles se conheceram em Goiânia, cidade onde residem atualmente, e decidiram unir duas de suas maiores paixões: cantar e compor.