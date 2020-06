Novidades musicais desta sexta-feira (12)

PUBLICIDADE

Dia dos namorados está chegando, e com ele, o lançamento de novidades no mundo da música. Se liga no que os artistas estão preparando para vocês nesta sexta-feira (12)!

A dupla ANAVITÓRIA divulgam o lançamento de sua participação no especial “YouTube Music Convida”. Assista:

E nesta sexta, as artistas ainda participam da “Live dos Namorados”, às 21 horas em sua página oficial no YouTube.

E não pára por ai, o MC Du Black convida o cantor Vitinho para o lançamento da música e lyric video de “Doze de junho”.

Ivete Sangalo também trás novidade, vai lançar a canção “Localizei”, em todos os aplicativos de música.

A dupla Lucas e Orelha disponibiliza a faixa “Noite de lua”.

Os sertanejos George Henrique & Rodrigo disponibilizam a faixa “Eu não deixei de te amar”. E além da faixa, o videoclipe também será disponibilizado.

O cantor Di Ferrero apresenta o single e clipe de “Desculpa”, em todas as plataformas digitais.

E ainda nesta sexta-feira, o rapper Biorki disponibiliza a música e o videoclipe de “Vida comum”

Tem lançamento para a criançada também: A Playkids lança nesta sexta-feira o álbum “Eu Amo Aprender: É Divertido Aprender! – Vol. 6”.

Vem muita coisa boa por ai né? Então, basta escolher seu ritmo, e aproveitar muito!