Novidades Internacionais – Universal Music Brasil

ASSISTA AO VIDEOCLIPE DE “ROSA”, MAIS UMA DAS FAIXAS DO ÁLBUM “COLORES”, DO ASTRO J BALVIN

J Balvin lançou na última sexta-feira (01/5) o animado vídeo oficial da canção “Rosa”, em seu canal do YouTube, a partir das 13h . Confira o clipe de “Rosa”:

No último dia 19, o astro divulgou o videoclipe de “Verde”, que traz a participação de Sky e já foi visto por mais de 13 milhões de pessoas. Assista aqui.

As canções fazem parte do mais recente álbum do cantor, “Colores” (https://umusicbrazil.lnk.to/ colores). O novo disco e seus singles já receberam em 15 países mais de seis Certificados múltiplos de Platina, 11 Certificados de Platina e 15 Certificados de Ouro, além de figurar nas principais paradas e de superar a marca de 1 bilhão de streams. Balvin também está divulgando na VEVO uma série de vídeos-performance das faixas de seu novo disco, “Colores”. Já estão disponíveis os vídeos de “Azul”, “Negro”, “Rojo” e “Amarillo”.

EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS, LUIS FONSI LANÇA MÚSICA DE FÉ E ESPERANÇA

Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, o astro porto-riquenho Luis Fonsi acaba de lançar um emocionante single, que fala diretamente com a situação na qual estamos inseridos ultimamente. Intitulada “Girasoles”, a faixa traz minutos de reflexão, com uma letra focada na esperança e no romantismo. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Girasoles . Gravado na cidade de Miami, na Flórida, o videoclipe é, em sua maioria, em preto e branco, mas ao final da filmagem as cores começam a prevalecer e se tornam vibrantes. Assista agora:

Dirigido por Marlon Peña, conhecido por já ter trabalhado com importantes nomes da música, como Daddy Yankee e J Balvin, o clipe oficial de “Girasoles” representa diferentes momentos e histórias de pessoas que se amam, mas que estão separadas devido ao afastamento social imposto pelo coronavírus. “Los girasoles nunca dejan de girar” é o que diz o refrão da canção, criando uma comovente metáfora de que todos estarão juntos novamente em breve. “Girasoles” é uma verdadeira balada romântica recheada de otimismo, fé e esperança. Detentor de cinco Latin GRAMMYS, Fonsi se inspirou para compor o novo single partir do atual momento, enfrentado pelo mundo inteiro e com uma promessa de que venceremos as adversidades. A faixa marca o 1º lançamento do porto-riquenho em 2020.

SELENA GOMEZ DIRIGE A NOVA VERSÃO DO CLIPE DE “BOYFRIEND”

Selena Gomez acaba de disponibilizar o videoclipe de “Boyfriend”, em uma versão com bonecos, na qual a cantora também assina a direção. Assista agora:

A canção integra a versão Deluxe do álbum “Rare” (https://umusicbrazil.lnk.to/ RareDeluxe), que ainda inclui duas músicas nunca antes lançadas pela cantora: “She” e “Shouvenir”. O videoclipe original da faixa, que alcançou a primeira posição do iTunes Brasil, já foi visto mais de 30 milhões de vezes. Confira: https://youtu.be/tSIk1QvIM2E . Novos produtos oficiais de “Boyfriend” foram adicionados à loja oficial da artista. U$1 de cada produto vendido será direcionado para o fundo de ajuda ao combate da COVID-19. Em março, Selena apresentou o vídeo-performance da música “Dance Again”, que ultrapassa 13 milhões de views. Assista agora: https://youtu.be/YZ- LagCs6GA . Parte dos rendimentos da faixa será revertida para o MusiCares®, fundação que ajuda as pessoas da comunidade musical afetada pela pandemia de Coronavírus. Em janeiro, Selena Gomez lançou seu terceiro álbum solo, “Rare”, que inclui “Lose You To Love Me” (https://umusicbrazil.lnk.to/ LoseYouToLoveMe), faixa que deu à cantora seu primeiro nº1 na parada Billboard Hot 100 e também é a música da carreira da artista que mais rápido recebeu o Certificado de Platina. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Rare .

COM “CIRCLES”, POST MALONE QUEBRA O RECORDE DE PERMANÊNCIA NO TOP 10 DA BILLBOARD HOT 100

Com a faixa “Circles” (https://umusicbrazil.lnk.to/ circles), Post Malone acaba de quebrar o recorde de permanência de uma canção no Top 10 da Billboard Hot 100. Por mais de 34 semanas, a canção (que figurou na posição mais alta por três semanas) agora é a música que conquistou o maior número de semanas nos 61 anos de história da parada. Lançada em setembro de 2019, a faixa, que supera 732 milhões de streams só nos EUA, conta com videoclipe oficial, que já foi visto mais de 211 milhões de vezes. Assista:

Com a música “Sunflower” (https://umusicbrazil.lnk.to/ sunflower), sua parceria com Swae Lee, Post Malone ainda detêm o segundo lugar de permanência no Top 10 da parada.

OUÇA A CANÇÃO “UNFAMILIAR”, UMA COLABORAÇÃO DE PESO ENTRE SEEB, GOODBOYS E HRVY

Você já deve ter ouvido algum dos hits do duo Seeb, como o remix da canção “I Took A Pill In Ibiza”, de Mike Posner, ou o trabalho dele com artistas como Coldplay, Taylor Swift, Ed Sheeran, Tove Lo, One Republic, Bastille e Dagny. Hoje, a dupla de produtores, que já obteve grande sucesso desde que entrou no cenário musical, em 2016, está pronta para apresentar sua nova colaboração com Goodboys e HRVY, na faixa “Unfamiliar”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Unfamiliar . No final de 2019, o duo convidou mais de 25 artistas, compositores e produtores a se juntarem a eles para um acampamento de compositores, realizado ao longo de uma semana em seu complexo de estúdios, em Oslo, na Noruega. Com um grupo de músicos especializados em todos os tipos de música, os estúdios ficaram repletos de criatividade. Junto com o Goodboys, que já foram indicados ao GRAMMY® e os vocais do artista britânico número 1 da BBC Radio e popstar global HRVY, que conta com mais de um bilhão de streams, “Unfamiliar” traz um outro nível de sonoridade. Para 2020, o Seeb quer mostrar, com muito entusiasmo, tudo em que eles estão trabalhando nos últimos 12 meses.

ASSISTA A “RIGHTEOUSNESS”, O TERCEIRO EPISÓDIO DA WEBSÉRIE “LEGACY”, DE BOB MARLEY

Dando seguimento as celebrações de 75 anos de Bob Marley, já está disponível o terceiro episódio da websérie “Legacy”, com “Righteousness”. Assista agora:

No último dia 17, a faixa “Three Little Birds”, de Bob Marley & The Wailers, extraída do antológico disco “Exodus”, de 1977, virou uma animação no clipe oficial. Confira aqui: https://www.youtube.com/watch? v=HNBCVM4KbUM . Em meio à pandemia mundial, o refrão da música, “Don’t worry about a thing / ‘Cause every little thing gonna be alright”, se faz necessário e é um sopro de esperança. As celebrações de MARLEY75 reúnem música, moda, arte, fotografia, tecnologia, esporte e filme, resultando em um acesso sem precedentes aos arquivos deixados pelo artista. Além disso, um conteúdo inédito e exclusivo será lançado ao longo do ano no canal oficial de Bob Marley, no YouTube, que acumula quase 1 milhão de inscritos e mais de 250 milhões de views totais.

NORAH JONES LANÇA MAIS UMA DAS FAIXAS DE SEU NOVO ÁLBUM. OUÇA “TRYIN’ TO KEEP IT TOGETHER”!

Norah Jones apresenta mais uma das faixas de seu novo álbum, “Pick Me Up Off The Floor”, que tem lançamento no dia 12 de junho. Já está disponível a canção “Tryin´ To Keep It Together”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ TryinToKeepItTogether . A cantora vem fazendo transmissões ao vivo em sua conta no Instagram, @norahjones, apresentando as canções do novo disco. Do novo trabalho, já foram apresentadas as faixas “How I Wheep” (https://umusicbrazil.lnk.to/ HowIWeep), “I’m Alive” (https://umusicbrazil.lnk.to/ NJImAlive), esta última que tem a colaboração de Jeff Tweedy. Ganhadora de nove prêmios GRAMMY®, Norah tem postado uma série de vídeos #StayAtHome nas últimas semanas, incluindo uma comovente versão ao vivo de “Patience”, do Guns N ‘Roses, além de um tributo a John Prine, com uma versão de “That’s The Way The World Goes Round” e uma homenagem ao aniversariante dessa semana, Willie Nelson.

QUINTO LUGAR DA BILLBOARD 200 COM O ÁLBUM “MY TURN”, O RAPPER LIL BABY APRESENTA A VERSÃO DELUXE, COM SEIS NOVAS FAIXAS

Lil Baby lança a versão Deluxe do álbum “My Turn”, que traz a faixa bônus “All In”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ AllIn .O videoclipe oficial, que já pode ser visto. Assista agora:

Lançado no início do ano, “My Turn”, que alcançou 1 bilhão de streams globais em poucas semanas de lançamento e o topo da Billboard 200, agora ganha seis novas faixas. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ MyTurnDeluxe . Um dos mais celebrados artistas de hip-hop, Lil Baby supera incríveis 13 bilhões de streams globais, além de cinco músicas número 1 consecutivas na rádio Urban: “Yes Indeed”; “Drip Too Hard”, sua colaboração com Gunna; “Close Friends”; “Woah” e “Baby”, parceria com DaBaby. Lil Baby ainda arrematou seu primeiro prêmio no BET Awards, na categoria “Melhor Artista Novo”, e foi indicado ao GRAMMY® com a música “Drip Too Hard”, na categoria “Melhor Performance de Rap”.

JHAY CORTEZ SUPERA A MARCA DE 1 BILHÃO DE VISUALIZAÇÕES COM SEU HIT “NO ME CONOCE REMIX”, QUE TRAZ A PARTICIPAÇÃO DE J BALVIN E BAD BUNNY

Jhay Cortez acaba de superar a marca de 1 bilhão de visualizações do videoclipe da versão remix de “No Me Conoce”, canção figurou por mais de 14 semanas no Top 50 da parada Global do Spotify. Assista agora:

A conquista dá ainda mais peso a seus mais recentes lançamentos, como “Medusa”, sua colaboração com J Balvin e Anuel AA; “Easy Remix”, com Ozuna; e “Como Se Siente”. Com esses trabalhos, o cantor porto-riquenho alcançou Certificados Múltiplos de Platina pela RIAA. Em maio de 2019, Jhay apresentou o álbum “Famouz”, com 13 faixas, que traz as participações especiais de Zion & Lennox, J Balvin, Bad Bunny, Tainy e Almighty. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Famouz . No final de 2019, o rapper esteve no Brasil para gravar o novo DVD do cantor Léo Santana, e o vídeo dessa colaboração é acaba de ser disponibilizada. Assista agora: https://youtu.be/1tFEdC5LYsU

E tem mais…

– Conheça a versão acústica de “Okok”, do grupo Hoko, disponível em todos os aplicativos de música. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ OkOkAcoustic .

– Com sua sonoridade única, os britânicos da Alphalove lançam hoje a inédita “Call Me Up”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ ACallMeUp .

– Conheça a versão ao vivo de “My Swimming Brain (Live From The Plaza Theatre, Stockport)”, do Blossoms. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ MySwimmingBrainLive .

– O grupo australiano de indie pop Haiku Hands apresenta a canção “Manbitch”, disponível em todas as plataformas digitais. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Manbitch . Assista também ao videoclipe. Acesse: https://youtu.be/L7iKxs7xQnE .

– Já está disponível “Cuddles Please”, novo EP do Self Esteem. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ CuddlesPlease .

– O Machine Gun Kelly disponibiliza a música “Blood Valentine”, primeira faixa de seu novo álbum, “Tickets To My Downfall”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ BloodyValentine .

– Ouça “Heart Stop”, nova música do grupo polonês Turbo. Acesse: https://umusicbrazil.lnk.to/ HeartStop .

– Dando continuidade à série “Tainy Deconstructed”, mostrando o processo de criação de todas as sete faixas do EP “The Kids That Grew Up In Reggaeton”, Tainy lança os vídeos de “MALOS HABITOS” e “TU AMIGA”. Assista agora: https://www.youtube.com/tainy .

– O rapper Rahli disponibiliza a faixa “Lorna Love”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ LornaLove . O videoclipe também já pode ser visto. Assista agora: https://youtu.be/4P1NMdL6F2s .

– Amber Mark lança a canção “1894” em todos os aplicativos de música. Ouça e baixe aqui: https://youtu.be/isgg8F1g0qw . Assista também ao videoclipe. Acesse: https://youtu.be/isgg8F1g0qw .

– “Make It Better” é a nova música do grupo Child Of The Parish, já disponível em todas as plataformas de download e streaming. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ MakeItBetter