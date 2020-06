Novela bíblica da Record é a atração mais vista da Argentina durante a quarentena

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A Record está comemorando o sucesso da novela “Jesus” na Argentina. Exibida originalmente no Brasil entre 2018 e 2019, a produção está passando no horário nobre e alcançando bons números de audiência.

“Jesús” (com acento agudo na versão em espanhol) se tornou a atração mais assistida do país vizinho durante os 100 dias da rígida quarentena obrigatória adotada por lá. Por lá, a exibição é de segunda a sexta, às 22h, como parte do pacote de atrações que comemoram os 30 anos da Telefé, um dos principais canais locais.

Para além da quarentena, os 40 primeiros capítulos da novela alcançaram a maior audiência da TV argentina em 2020. Segundo dados do Ibope, foram 12,4 pontos de média, batendo de folhetins locais a programas jornalísticos sobre a pandemia do novo coronavírus.

A trama, escrita por Paula Richard e com direção-geral de Edgard Miranda, tem Dudu Azevedo no papel-título. O elenco também tem nomes como Vanessa Gerbelli, Marcos Winter, André Gonçalves, Larissa Maciel e Mayana Moura, entre outros.

As informações são da FolhaPress