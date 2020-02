Nova banda da cidade movimenta projeto Super Quinta no Amsterdam Wine Bar e Beer Garden.

PUBLICIDADE 

Acaba de estrear nos palcos da cidade a Brasília Super Band. Projeto idealizado pelo produtor cultural Paulinho Madrugada, a banda formada por Leon Solon (voz), Paulo Veríssimo e Beto Péres (voz e guitarra), Nando Lima (voz e baixo), Leo Cavalcante (bateria) e Gregore (teclados e voz) surge já movimentando a Super Quinta, do Amsterdam Wine Bar e Beer Garden, a partir de 06 de fevereiro.

Se a formação é novidade, seus integrantes são veteranos da música brasiliense, com performances reconhecidas em grupos como Hollywood Band, Distintos Filhos, Eduardo & Mônica, Romanov, Fuzo, Várias Variáveis, Rosho, Funqquestra, Magoo e Special Meds, entre outros. A banda é formada por Leon Solon (voz), Paulo Veríssimo e Beto Péres (voz e guitarra), Nando Lima (voz e baixo), Leo Cavalcante (bateria) e Gregore (teclados e voz).

No repertório, um mix eclético, começando pelos sucessos nacionais amados pelos brasilienses como Legião Urbana, Plebe Rude, Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Raimundos, Titãs e Lulu Santos. Da música internacional, destaque para Pink Floyd, Queen, Rush, Asia e Toto a nomes da atualidade como Muse, Coldplay, The Killers e The Strokes, passando também pelos anos 80 e 90 com Bon Jovi, Duran Duran, Dire Straits, Foo Fighters, Green Day, Huey Lewis & The News, Oasis, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., Simple Minds, Stone Temple Pilots, Tears for Fears e The Cure. Meio a tantas referências, o rei do pop rock Michael Jackson não poderia ficar de fora.

Serviço

Local: Amsterdam Wine Bar e Beer Garden SCN Q.3 BL C Loja 1

Dia: 6 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: A partir das 20h

Couvert: R$ 15,00