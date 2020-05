“Nós Somos os Cat Dealers”, documentário retrata trajetória do duo eletrônico

PUBLICIDADE 

O Cat Dealers lançou ontem, 13 de maio, o minidocumentário intitulado “Nós Somos os Cat Dealers”, com a direção de Lucas Pinhel. O curta foi gravado no ano passado e conta com depoimentos dos integrantes e de seus pais, que falam sobre a dupla, como começaram, momentos e acontecimentos marcantes na história deles.

“Eu lembro a data que a gente falou ‘queremos ser DJs’, foi dia 03 de maio de 2012”, conta Pedrão em um trecho, e é completado por Lugui “Foi em 2012 que começamos a focar nisso, foi um processo de aprendizagem”.

Durante a narração, vão sendo lembrados momentos que marcaram a carreira e que culminaram no show do RiR 2019, mostrando todo o caminho que percorreram para chegar até ali.

Inclusive é o Rock in Rio 2019 o plano de fundo do filme, um dos momentos históricos da carreira do duo. A apresentação no palco New Dance Order do festival foi muito marcante para a dupla, além da importância óbvia do próprio evento e sua história, o Cat Dealers pôde apresentar um formato de show em que se dedicaram muito construindo, em termos de efeitos, iluminação, vídeo e conceito. O show também foi marcado pela participação da Vanessa da Mata, que cantou seu sucesso Ai Ai Ai, remixado pelos irmãos em collab com Felguk, e Boa Sorte, nova parceria que ainda será lançada.

O lançamento do documentário ocorre na mesma semana que vai ao ar o primeiro episódio do programa New Dance Order @Home no Facebook do Rock in Rio Brasil, em que uma das retransmissões que trará em sua estreia, no sábado (16), às 18h, será da dupla Cat Dealers. Durante a transmissão, os DJs interagirão com o público pelo chat do Facebook, além de comentarem sobre suas experiências no maior festival de música e entretenimento do mundo.

