“Noite para Madê” reúne três bandas de destaque no cenário musical brasiliense

Exímios e conceituados músicos, de reconhecimento internacional, sobem juntos ao palco do UK Music Hall para interpretar verdadeiras pérolas da música popular brasileira, com um repertório ricamente garimpado. Todos emprestam seus talentos para contribuir no tratamento contra o câncer de Madelon Alves, 46 anos, mãe de quatro filhos, divorciada, desempregada e sem plano de saúde. Trata-se do segundo show com toda renda revertida para Madelon, liderado pelo maestro, guitarrista e intérprete Beto Péres. De Vinícius de Moraes à Jorge Bem Jor, a noite da próxima quarta-feira, 15 de janeiro, promete ser icônica tanto para os amantes da boa música quanto para àqueles que doam um pouco de si para tentar melhorar o mundo ao seu redor.

A noite será aberta pelo DuoTrio com o show “ Na sala com Toquinho e Vinícius”. Seletas canções compostas pela imortal dupla serão interpretadas através de um repertório elegante que conduz o público a cantar e recordar o melhor da música brasileira. Em seguida, sobe ao palco Os Ôzenta , com um apanhado dos últimos 50 anos da boa música nacional, passando por por marcantes composições do Clube da Esquina, Gilberto Gil, Tim Maia e outros imortais. Fechando a noite, chegam “Os últimos românticos”; uma banda também formada por excelentes músicos, com 16 anos na estrada, repertório refinado abrangendo a música negra e o rock brasileiro das décadas de 70 e 80 .

Por conta de questões logísticas, os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente em dinheiro e custam apenas R$ 30,00. Um show triplo, inesquecível e revestido por energia diferenciada de carinho e amor ao próximo.

Serviço:

Noite pra Madê

Show com as bandas:

DuoTrio / Ôzentas/ Últimos românticos



Quarta feira, 15 de janeiro. 20 horas

Ingressos: R$ 30,00.

Pontos de Venda antecipada:



*Forninho Mineiro – 402 norte Bloco E

* Sou conveniente Empório- 413 norte Bloco D

* Na Venda – 411 sul



Direção musical: Beto Péres

Produção : Tita Lyra



Informações: 99984 8445