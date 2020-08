No mês da cerveja, Ambev leva consumidores de todo o país para conhecerem uma cervejaria em tour virtual

PUBLICIDADE

No mês dedicado à cerveja, a Ambev realiza o primeiro tour virtual dentro de uma cervejaria sua no Brasil. As portas da icônica Cervejaria de Agudos, localizada no interior de São Paulo, se abrem para uma experiência totalmente online e interativa guiada pelos mestre-cervejeiros da companhia. O tour vai passar por todos os bastidores da produção de uma cerveja, seus processos de qualidade e seleção de ingredientes.

Com transmissão exclusiva pelo canal do YouTube da Ambev, o tour será ao vivo e acontece neste sábado (8), das 16h às 17h, como uma forma de oferecer ao público conhecimento cervejeiro no mês em que é celebrado o Dia Internacional da Cerveja (7 de agosto). Para que a experiência cervejeira seja a mais próxima possível do formato presencial das visitas abertas ao público, que estão temporariamente suspensas, consumidores de todo o país poderão utilizar o cupom “#TourDaAmbev”, que dará direito a 30% de desconto para a compra de rótulos no aplicativo de bebidas geladas Zé Delivery (válido para sábado, 8, das 12h às 19h).

O primeiro tour virtual e ao vivo dentro de uma cervejaria da Ambev será na icônica Cervejaria de Agudos, que possui mais de 67 anos de história na produção de rótulos como Brahma, Skol e Antarctica. Com os tours presenciais interrompidos temporariamente como medida preventiva contra a disseminação da Covid-19, a Ambev investiu nesse novo formato de interação com consumidores. “Escolhemos agosto, que é o mês dedicado à cerveja, para tentar criar uma experiência que chegue o mais próximo possível de uma visita às nossas cervejarias. Queremos que cada vez mais o consumidor tenha acesso aos detalhes e bastidores por trás da produção de uma cerveja e, como no momento atual as visitas presenciais tiveram que ser suspensas, essa é uma maneira de levar um pouco dessa experiência para a casa dos consumidores”, conta Laura Aguiar, Head de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev.

Para acompanhar o tour, basta acessar o canal do YouTube da Ambev (https://www.youtube.com/ambev). O público pode interagir e tirar dúvidas com as/os mestres-cervejeiras (os) Juliana Jacomin e Alexandre Esber durante a transmissão.

Conhecimento Cervejeiro

Ao longo dos últimos anos, a Ambev apostou em compartilhar conhecimento cervejeiro com o consumidor, com a realização de cursos da plataforma de conhecimento cervejeiro à abertura das cervejarias para visitas. A companhia já recebeu, nos últimos três anos, mais de 228 mil visitas de consumidores e realizou cursos gratuitos em 9 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Fortaleza e Brasília. Além disso, recentemente lançou o Hoppy, uma plataforma online que une gamificação e conteúdo para quem quer testar e conhecer a diversidade do mundo da cerveja. Ao longo de cada etapa, os usuários podem avaliar seus conhecimentos completando testes e quizzes, e acumulando as chamadas “beercoins”, pontuação de classificação no ranking global, onde pessoas do mundo inteiro disputam a liderança.