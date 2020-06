No dia do seu aniversário, Di Ferrero comemora com Live Di Boa

Na quinta-feira, 11 de junho, Di Ferrero completará 35 anos e fará uma festa virtual para comemorar o aniversário, claro que com muita música, na Live Di Boa.

A partir das 22h em seu canal no Youtube e no canal 500 da Claro/NET, a live marca um novo ciclo, não só na vida de Di, mas também em sua carreira. Di Boa é o novo projeto do cantor, que trará uma sequência de lançamentos, com músicas inéditas, regravações e muitas participações especiais.

O primeiro lançamento, que acontece logo após o término da live, será do single e clipe da canção “Desculpa”, que estará disponível também no canal de Di no Youtube.

Di Ferrero vai cantar seus maiores sucessos, como “Outra Dose”, “Vai Passar”, “No Mesmo Lugar”, além de sucessos do NXZero e releituras de outros artistas. A live também irá receber convidados especiais.

“A live vai ser uma festa de aniversário virtual em casa e com música ao vivo! A Isabeli vai estar lá comigo pra cantar parabéns e lançar minha música nova com o clipe que fizemos juntos!”, comenta Di Ferrero.

Di Ferrero estará acompanhado de sua banda, composta por Vini Nallon (Violão e Guitarra), João Moreira (Baixo) e Marinho Lima (Bateria).

A Live Di Boa seguirá todos os protocolos e recomendações do Ministério da Saúde contra a contaminação do COVID 19. Uso de EPIs, higienização do ambiente e equipamentos de trabalho para que a segurança e saúde de todos sejam preservadas.

Live Di Boa

11/06

22h

Youtube

Canal 500 Claro/NET