No Dia de São João, Atitude 67 anuncia projeto especial “Arraiá 67”

Quem foi que disse que não teremos São João em 2020? O Atitude 67 está determinado a fazer as festas típicas juninas continuarem em casa e, por isso, aproveitou esta quarta-feira (24 de junho) para anunciar o projeto especial “Arraiá 67”. Como o próprio nome já diz, a produção – paralela ao DVD Label 67 divulgado recentemente – irá reviver grandes sucessos das festas juninas. Nas próximas semanas, às sextas-feiras, a banda promete lançar duas novas canções já conhecidas e amadas pelo público. E as surpresas não param por aí! Além de trazer à memória esses sucessos, o Atitude 67 ainda convidou grandes artistas, que não podem faltar nos arraiás, para cantarem cada faixa ao seu lado.

“Gravar o arraiá foi um grande presente e, ao mesmo tempo, um desafio muito grande. Saímos completamente do nosso estilo para tocar um gênero totalmente diferente. Mesmo assim, acredito que conseguimos imprimir nossa identidade nas regravações. Fomos criados no Mato Grosso do Sul, um estado com raízes sertanejas muito fortes. Então, temos muita noção da grandeza e importância desse gênero em todo país, o que aumentou ainda mais o nosso desafio. Para tornar o arraiá ainda mais especial, tivemos a honra de dividir as canções com os compositores e/ou intérpretes de suas versões originais”, conta Pedrinho.

Começando com pé direito os lançamentos do projeto, a banda traz uma versão animada e super alto astral de “Xote dos milagres”. Acompanhando os meninos do A67 nas famosas estrofes “É pra surdo ouvir, pra cego ver que este xote faz milagre acontecer” está ninguém menos que o próprio Tato, vocalista do Falamansa, grupo que fez história com a música. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ XoteDosMilagres .

“Tivemos o primeiro contato pessoal com o Tato no Prêmio Multishow, trocamos várias ideias, até descobrimos que moramos bem próximos, em São Paulo. Sempre fomos muito fãs do trabalho do Falamansa, que foi a trilha de muitas baladas nossas (e de muitos nos anos 2000) e também sempre esteve presente nos repertórios do Atitude 67. Estamos muito honrados em dividir uma música de grande sucesso deles com o Tato, que é uma referência”, explica Karan.

“Lembro que a primeira vez que ouvi e vi o A67, pensei: ‘Eles têm tudo a ver com a gente! Uma banda que escolheu um ritmo bem característico da música brasileira e uniu a ela sua própria identidade, suas referências e influências. Graças a amigos em comum, começamos a trocar ideias sobre possíveis parcerias e composições em conjunto. Quando nos encontramos na gravação do programa ‘Só Toca Top’ (da Rede Globo), o Karan me falou que já estavam ensaiando ‘Xote dos milagres’. Aí eu vi que a parada era séria! E tá aí!! Uma música que escrevi há 20 anos ganhando nova vida nessa versão com o Atitude 67. Eu só tenho a agradecer. Ganhei novos amigos e eles ganharam mais um fã!”, comemora Tato.

“Casado Namorando Solteiro”, conhecida na voz de Wesley Safadão, completa o pontapé inicial do projeto, com produção super alto astral. A banda divide os vocais com Tierry, que completa o refrão “Eu ‘tô casado, namorando, solteiro. Casado, namorando, solteiro. Se perguntar por mim não me viu, tenho três estado civil”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ CasadoNamorandoSolteiro .

Segundo Pedrinho, essa parceria foi um grande presente. “O Tyerry já é consagrado como um dos maiores compositores do país, além de ser um cantor incrível! Casado Namorando Solteiro já foi um hit na voz do Safadão e gravá-la com o compositor desse e de tantos outros sucessos foi demais”.

“Sempre fui fã dos meninos do Atitude e sempre curti o jeito irreverente deles de fazer música, no qual me identifico muito. Tive a oportunidade de conhecê-los lá no estúdio do Dudu e dessa relação que a gente construiu que surgiu o convite. Fiquei imensamente feliz porque os meninos fazem parte dessa nova cena da música popular brasileira e estar com os caras para mim é uma honra muito grande”, completa Tierry.

A partir deste Dia de São João e com lançamentos programados até 31 de julho, o Atitude 67 vai trazer, toda sexta-feira, duas músicas amadas pelo público e que tomaram conta dos arraiás pelo país, de forma alegre em um cenário divertido e característico das festas juninas, sempre com grandes parcerias. No total, serão 12 regravações e uma grande surpresa para o público, completando o álbum. As duas novas músicas e suas parcerias serão divulgadas na próxima sexta-feira, 3 de julho.

As fotos do projeto estão disponíveis em: https://umusic.box.com/s/ ltuj4lziqvqugxjyvrdm8auf7l1zj1 i7 .

Sobre o Atitude 67

Eleito “Melhor Grupo do Ano” no Prêmio Multishow 2019, o Atitude 67 é formado por seis amigos do Mato Grosso do Sul: Pedrinho Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Regê. O grupo recebeu o Certificado de Diamante pelo álbum “Atitude 67”, Diamante Triplo pelo hit “Cerveja de Garrafa”, Diamante por “Saideira”, além de arrematar mais dois Certificados de Platina Duplo, seis de Platina e 10 Certificados de Ouro.

O Atitude 67 supera a incrível marca de 1 bilhão de streams e hoje figura no chart do Spotify com a música “Tão Linda”, plataforma onde o grupo tem mais de 3.6 milhões de ouvintes mensais, além de ultrapassar 500 milhões de views em seu canal oficial no YouTube e quase 600 mil seguidores no Instagram. Entre seus principais sucessos estão os hits “Cerveja de Garrafa”, “Saideira”, “Tão Linda”, entre outros.

Em parceria com a Universal Music e a GTS, divisão global de agenciamento artístico e produção de eventos, o grupo começou o ano de 2020 apresentando o projeto “Label”, com lançamentos mensais que compõem o primeiro DVD do Atitude 67, Label 67, já disponível em todos os aplicativos de música.