Ney Matogrosso apresenta Fernanda Cabral em “Pássaro”, primeira cantora do selo Matogrosso Produções

Fernanda Cabral é reconhecida por sua forte presença de palco e por uma composição talhada na poesia, capaz de vibrar estados da alma. Dia 24 de Julho ela enviou ao mundo “Pássaro”, em dueto surpreendente com Ney Matogrosso, primeiro single de seu próximo trabalho de estúdio após o álbum anterior, “Praianos” (2011).

“Admiro a Fernanda pela sua composição, pela atitude de ir atrás de sua carreira, pela sua forma de cantar. Ela é contida e forte, suave e verdadeira”, aponta Ney. “Primeiro me encantei com sua voz, apresentada pelo Sacha [Amback, produtor e músico]. Depois a conheci no estúdio. Fernanda é uma força da natureza. Temos isto em comum. Uma ligação muito íntima com a terra e os elementos da natureza, como o ar de ´Pássaro´”, completa.

“De uma emoção indescritível foi ter conhecido Ney, ambos em grande entrega junto ao nascimento dessa canção no mundo. Cantar, escutar e estar ao lado dele foi um dos maiores presentes da minha vida, pois ele sempre foi uma grande inspiração pra mim como artista e como pessoa. Sua conexão com a natureza é parte do caminho que venho semeando através da minha música e do respeito à vida. Ney é magia, mistério, eterno voo que transcende todas as fronteiras do tempo, sua arte é atemporal, única!”.

A sensível canção é uma parceria entre Fernanda, Chico César e Sacha Amback, também seu produtor no novo álbum, intitulado “Tatuagem Zen”, ao lado de Chico Correa (Paraíba) e Vincent Huma (Espanha). O disco será lançado em Setembro pelo selo Matogrosso Produções.

“Pássaro nasce inspirada no voo de uma águia, em um lindo monte na cidade de Catolé do Rocha-PB, onde, a partir de uma foto tirada por mim nesse momento, Chico César me envia a letra da canção. A partir daí, componho a melodia, sendo a música posteriormente harmonizada e finalizada pelo grande pianista, compositor e também um dos produtores do disco, Sacha Amback. Neste instante, pensamos de forma quase telepática, verbalizando juntos, que a canção tinha vindo ao mundo para a voz de Ney Matogrosso, nosso pássaro!”.

“Eu acredito piamente nisto”, frisa Ney Matogrosso.

Sobre a cantora

Em quase duas décadas trabalhando como cantora e compositora, Fernanda Cabral construiu sólida carreira internacional na Europa e Japão, realizando shows no Midem-Cannes, BlueNote-Tokyo, GalapaJazz, Sónar-Barcelona, entre outros.

Em 2009 foi convidada pelo músico espanhol Carlos Núñez para interpretar canções do CD Alborada do Brasil, em sua turnê internacional. No mesmo ano, integrou a equipe do filme A Pele que Habito, do diretor Pedro Almodóvar, como preparadora vocal. A cantora não caiu de paraquedas no filme de Almodóvar. Ela é uma das intérpretes brasileiras mais reconhecidas no país do cineasta.

Em 2011, lança seu primeiro disco Praianos, totalmente autoral, com a participação especial de Chico César, como cantor e coautor em duas faixas. No final de 2013 foi convidada, como representante do DF, a participar do álbum Tributo: Capiba, Elas e Outras Canções, gravado em Recife – PE, junto com consagradas cantoras brasileiras de diferentes estados.

Em 2019 voltou a fazer turnê pela Europa. Apresentou seu repertório de carreira e novas composições, como a parceria com Fernando Brant em Minha Estrela, até mostrar, pela primeira vez na Europa em 2019, as novas músicas na turnê “Tatuagem Zen – Voz e Violão”, com convidados especiais, em diferentes cidades da Espanha, Portugal e França.