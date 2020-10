Nesta sexta, Pregador Luo apresenta o vídeo de “Debaixo do Sol”

PUBLICIDADE

Nesta sexta (23), o rapper Pregador Luo lança o vídeo da canção “Debaixo do sol” ( https://umusicbrazil.lnk.to/ DebaixoDoSol ), faixa-título do EP homônimo, que foi apresentado no último dia 2 de outubro.

Juntamente com o EP “Debaixo do Sol”, ele também apresentou o vídeo da faixa inédita “Novo cântico” (https://umusicbrazil.lnk.to/ NovoCantico), com a participação especial do coral ID na música e no clipe. Dirigido por Vras77, o videoclipe foi gravado na Catedral Metodista de São Paulo, no bairro da Liberdade, na capital paulista, num clima que nos remete às empolgantes apresentações de grupos gospel em filmes americanos.

O EP “Debaixo do Sol” conta ao todo com cinco faixas inéditas: “Novo cântico”, “Dia lindo”, “Feliz demais”, “Hiphopnótico” e a faixa-título, todas de autoria do rapper. Além da faixa “Novo cântico”, o coral ID também faz participação na canção “Feliz demais”.

No último dia 21, o cantor fez o lançamento da segunda parte do projeto “Mixatape Pregador Luo – 30 Anos”, ao lado dos DJs RM e Erick Jay, que celebra seus 30 anos de carreira. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ MixTape2 .

No dia 31 de julho, Pregador Luo disponibilizou os seus primeiros doze álbuns, lançados nos primeiros 14 anos de carreira, entre 1998 e 2012, que finalmente chegaram às plataformas de streaming, com a distribuição da Universal Music Christian Group. Neles, estão importantes participações especiais, como os rappers Rappin Hood, Xis, Thaíde e Edi Rock, o roqueiro Chorão, o sambista Péricles, entre outros.

Pregador Luo possui hoje 4.7 milhões de seguidores no Facebook, 621 mil no Instagram, mais de 193 mil ouvintes mensais no Spotify e 498 mil inscritos no em seu canal oficial no YouTube, onde o artista acumula quase 59 milhões de visualizações.