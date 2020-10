NENZIN MC lança curta musical “Neve” sobre Depressão

PUBLICIDADE

Em um momento em que a discussão sobre saúde mental veio à tona através da experiência de isolamento social por conta da pandemia de cCoronavírus, e a procura por profissionais para auxiliar nesse adoecimento houve grande crescimento, o rapper Nenzin MC lança curta musical para suscitar a discussão sobre saúde mental e apresentar exemplos de superação da doença.

O rapper, que já trabalha com a música como ferramenta educativa através de seu workshop “A Arte de Rimar”, objetiva dialogar sobre saúde mental através deste novo trabalho. “A música foi escrita após eu passar pela depressão, fala sobre o período no qual eu tive a doença, e trata sobre os sentimentos que eu sofri durante esse período: ansiedade, vontade de tirar a própria vida”, comenta Nenzin.

Nenzin é poeta, mestre de cerimônia e brinca com a música entre o Rap e o Funk. Na cena cultural desde 2010, o artista colaborou com diversos projetos musicais e coleciona vitórias em batalhas de rima improvisada por todo o país. Criou e ministra workshop de rimas para crianças e adolescentes há sete anos em escolas, centros de internação socioeducativas, faculdades e programas de juventude.

Neve

“Neve” é o início da nova fase musical de Nenzin, que planeja uma série de lançamentos para o próximo ano, reunindo referências que vão desde o clássico Rap Nacional às inspirações latino-americanas e caribenhas. A ousadia do projeto em trazer um produto audiovisual mais longo do que os habituais videoclipes musicais promete prender a atenção dos espectadores por sua direção de arte e roteiro minuciosamente pensados para ambientar as histórias narradas.

O projeto audiovisual é assinado por Mateus Maciel como roteirista e Diego Sales como Diretor. A produção musical do single, que deu origem à obra, ficou por conta do Lerym, DJ do grupo Tribo da Periferia. O clipe já está disponível. Confira:



NENZIM MC

Canal YouTube: https://www.youtube.com/nenzinmc

Instagram: /nenzinmc (https://instagram.com/nenzinmc/)

Contato: [email protected] | Natália Botelho – 61 9 992251593

Ficha técnica

Música: Neve

Artista: Nenzin

Produção Musical: Lerym

Mixagem e Masterização: Lerym

Direção: Diego Sales

Edição e Finalização: Diego Sales

Correção de Cor: Victor Ekströmn – V2

Roteirista: Mateus Maciel

Tradução: Wagner Navarro

Produção Executiva: Natália Botelho

Fotografia Still: Eloíne Gomes

Direção de Fotografia: Diego Sales

Assistente de Direção: Henrique Jesus

Chefe de Maquinário: Messias

Assistente de Maquinaria: Izaias

Chefe de Elétrica: Odair

Assistente de Elétrica: Marcos Ramos

Equipamentos: Aicon Ações Cinematográficas

Estúdio: Aicon Ações Cinematográficas

Operação de Grua: Marcos Ramos

Operação de Dolly: Messias

Personagens: Wendel Baresi, Lucas Rodrigues e BBoy Samuka

Apoio: RUAS, Dion Burguer

Agradecimentos: Antônio de Pádua, Brunno Nóbrega, DJ Gabj, Khronos Tattoo, Luann Ramonn, Maria Carolina, Paron Melo, Raphael Araújo e Samara Ferreira