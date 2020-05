Nego Dé morre com suspeita de covid-19 duas semanas após comemorar cura

PUBLICIDADE 

O músico carioca Nego Dé veio a óbito no domingo (5), aos 41 anos. Lutando contra uma pneumonia, André Henrique de Souza chegou a gravar, no dia 14 de abril, um vídeo dizendo que finalmente estava curado.

“Foram 20 dias e mais um pouco de muita luta e difícil, dolorosa, cansativo, mas vi quantas mensagens de pessoas que gostam de mim e tô passando aqui para agradecer, tá? Estou em casa, estou bem e já já estaremos juntos. Papai do céu abençoe. Muito obrigado, muito obrigado”, disse, na época, Nego Dé.

A família do artista afirma que em seu atestado de óbito consta a suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Agora, eles aguardam o resultado do teste.

Andrea Henrique de Souza, sua irmã, contou que Nego Dé tratata uma forte pneumonia, que causou água na pleura, o que teria causado a morte. “Ele estava há meses com problemas no pulmão, se tratando de uma água na pleura. Este foi o laudo do médico, água na pleura. Covid é somente suspeita”, disse ela ao G1.

O enterro do artista foi no domingo e, por conta da suspeita de covid-19, só a sua mãe e irmã acompanharam a cerimônia.

