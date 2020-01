Nathália Cavalcante faz show gratuito no Pontão

PUBLICIDADE 

Neste domingo, 19 de janeiro, o Pontão recebe a cantora Nathália Cavalcante. O show, gratuito, acontece às 16h no anfiteatro do complexo de gastronomia e lazer (ao lado do BierFass Lago), às margens do Lago Paranoá. O projeto Nathália Cavalcante – Acoustic Sessions celebra o aniversário da cantora com fãs, amigos e familiares. O público presente poderá levar doações para o abrigo Fauna e Flora, que acolhe animais em situações de risco.

No repertório, Rock e MPB, com canções de Vanessa da Mata, Marisa Monte, Elis Regina, Sandy, Raul Seixas e Roberto Carlos. Ainda, The Beatles e Frank Sinatra. O espetáculo conta também com canções autorais. A classificação é livre.

Sobre Nathália Cavalcanti

Nathália Cavalcante é cantora e compositora, nascida em Brasília, atualmente com 22 anos de idade. Sua paixão pela música começou desde o ventre de sua mãe – como a própria sempre diz -. Aos 6 anos de idade iniciou aulas de violão e aos 8 aula de canto. À medida que foi crescendo, Nathália Cavalcante foi se adentrando no mundo das artes, tendo contato com a dança e o teatro, que muito a ajudaram em sua desenvoltura e naturalidade no palco.

Dentre seus trabalhos e apresentações, destaca-se a participação no FECEG – Festival da Canção Estudantil do Gama, obtendo a 3ª colocação. Entrevistas em rádio e TV, como para a rádio Atividade e para Rede TV. Dos diversos shows realizados em 5 anos de carreira pode-se salientar o show “Nathália Cavalcante in Board” no Flutuante IMaestri em setembro de 2016, a participação em show no Clube do Choro cantando “Carinhoso” em janeiro de 2016, show para 20 mil pessoas no aniversário do Gama, alémde apresentações periódicas em Minas Gerais, Goiânia e Rio de Janeiro.

Um dos seus momentos mais marcantes foi a experiência de se apresentar no “Bierkanzlei” em Viena na Áustria em 2015. Sua mais recente conquista foi a participação na primeira fase do programa “The Voice Brasil” em 2016. Nathália tem canal no Youtube, seu vídeo mais visualizado foi a versão da música “Borbulhas de Amor” com mais de 30 mil visualizações e com direito à curtida do cantor Fagner em sua conta no Instagram. Em suas redes sociais Nathália Cavalcante acumula mais de 8 mil seguidores, juntando YouTube, Facebook e Instagram, e recebe recorrentes mensagens de carinho e apoio de seus fãs.

Nathália Cavalcante – Acoustic Sessions

Dia 19.01, domingo, às 16h

Anfiteatro do Pontão (ao lado do BierFass Lago)

Classificação: livre