Nat Guareschi reúne suas duas grandes paixões em novo trabalho

Nat Guareschi divulgou em todas as plataformas de streaming e no Youtube o single ‘Torcida’. Neste trabalho a cantora e compositora conseguiu reunir suas duas grandes paixões: a música e o futebol. Assista:

Ex-jogadora do esporte mais amado do Brasil, Nat viveu grandes emoções durante a captação do clipe. No divertido vídeo gravado no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP), sua cidade natal, Nat interpreta três personagens: a jogadora frustrada, a torcedora fiel do clube e a zeladora do estádio. Smart Link Plataformas de Streming – https://ditto.fm/natguareschi- torcida

“Torcida tem um significado muito especial na minha vida. É quase uma revisita ao meu passado, um encontro meu de agora com a menina que fui um dia. No dia da gravação do clipe eu só conseguia pensar em como estava feliz e realizada por estar pisando naquele estádio para fazer duas coisas que amo: jogar futebol e cantar. No final da gravação minha mãe me mandou por mensagem ‘Filha, te ver hoje dentro daquele estádio, correndo, chutando a bola, driblando, se doando 100% me fez voltar ao passado e lembrar de você criança chegando em casa suada e me contando que fez dois gols, foi demais!’. Isso resume bem o que senti na gravação desse clipe. Foi, sem dúvidas, um dos dias que vou guardar com muito amor dentro de mim, para sempre!”, emociona-se.

Com um refrão marcante e um tom bem humorado embalado por um pop leve e dançante, ‘Torcida’ foi composta por Nat e produzida pelo trio de sucesso Los Brasileros, formado por Pedro Dash, Marcelinho Ferraz e Dan Valbusa, os mesmos produtores de Anitta, Lulu Santos, Vitão, Jão, entre outros.

“Torcida foi uma das poucas músicas que escrevi em minutos. A sensação é que ela já existia dentro de mim e um belo dia resolveu pedir para sair da minha mente, direto para o violão. Foi quase que um: Ei, to pronta aqui, me deixa voar!”, conta.

Conhecida por suas músicas bem humoradas com leve pitadas de ironia, Nat Guareschi tem mais de 200 composições, mas que só recentemente começaram a ser comercializadas pela editora BMG. Inspirada por grandes artistas como Elis Regina, Marisa Monte e Ivete Sangalo, Nat compõe desde criança e cresceu entendendo que a música tem um poder transformador muito grande. “O que eu mais desejo com a minha carreira na música é poder tocar de alguma forma cada pessoa que me escuta”.

Nat lançou sua primeira música autoral, “Me Dá Uma Dica”, em 2018. Desde então apresenta um trabalho contínuo com dez canções divulgadas nos últimos dois anos. Entre elas o single “Gin” (www.youtube.com/watch?v= cZQ1ZqJ4eEY), que alcançou a marca de mais 1 milhão de views no Youtube e 671 mil streams no Spotify. Nat Guareschi participou de programas em diversas emissoras como SBT, Rede TV, Rede Vida, Record, Band, entre outras. Atualmente possui mais de 70 mil ouvintes mensais no Spotify, 35 mil seguidores no Instagram, 30 mil seguidores do Facebook, 25 mil inscritos no seu canal do Youtube e uma ampla abrangência nas demais redes e plataformas.