Nano Garden lança Kit Terapia para quarentena

Para exercitar a criatividade e tornar os dias de quarentena mais produtivos, a Nano Garden desenvolveu um novo projeto para quem está em casa. O Kit Nano Terapia é composto por materiais necessários para produção de um terrário e ainda acompanha um manual ilustrativo com um passo a passo para auxiliar na montagem. Além disso, a loja entrega em várias regiões do Distrito Federal.

“Por causa da pandemia, as pessoas estão mais ansiosas, mais estressadas, por isso lancei no kit. A ideia é fazer com que elas relaxem e se concentrem montando o terrário, proporcionando mais bem-estar neste momento de isolamento social”, explica Eiiti Yuri, sócio proprietário da Nano Garden.

O Kit Nano Terapia contém todos os materiais necessários para montar o terrário. Acompanha um vidro nano mundo, substrato, quatro tipos de musgos (líquen, sphagnum, fofão e pinheiro), pedras de drenagem e acabamento, tampa para o nano e um manual ilustrativo com passo a passo para montagem. Além disso, quem adquirir o kit, leva um brinde que ajuda na filtragem energias negativas.

“É uma ótima atividade para fazer em casa, seja acompanhado da família ou sozinho. É uma interação para quem tem criança em casa, sem contar que o resultado final é fantástico e você terá um nano personalizado.” completa Eiiti.

O investimento do kit para montagem do terrário é de R$ 95 e os pedidos podem ser feitos pelo Instagram ou pelo WhatsApp (61) 99647-4794. Para quem mora na Asa Sul e Asa Norte, a entrega é grátis. Já para as outras regiões do DF, é preciso verificar o valor.