Nando Reis encerrará sua turnê em Brasília

Nando Reis encerra sua turnê “Esse amor sem preconceito” em Brasília, dia 21 de março, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com participação especial do cantor e compositor Arnaldo Antunes.

A turnê nacional estreada pelo artista paulistano em Belo Horizonte (MG), em 1º de junho de 2019, expõe releituras das músicas do ‘rei’ Roberto Carlos. Nando Reis toca e canta com a alma, e emocionando o público a cada show com seu reportório de 26 músicas que o aproximam da plateia com Esse amor sem preconceito.

Ao tentar tais releituras, Nando muitas vezes diluiu todo o sentimento que há em músicas como Abandono (Ivor Lancellotti, 1974), canção doída que Roberto associou instantaneamente ao nome dele ao regravá-la em 1979. Mas o ex-Titãs não abandonou suas músicas autorais que fizeram dele uma espécie de Roberto Carlos pós-moderno do século XXI.

Foram lembrados todos os hits desse cancioneiro deliciosamente pop, com menções honrosas para Os cegos do castelo (1997), Segundo sol (1999), All star (2000), Por onde andei (2004), N (2006), Pra você guardei o amor (2009) e Só posso dizer (2016), balada recente que reiterou a vocação de Reis para ser um rei romântico da geração 2000.