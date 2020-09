Nando Reis e Duda Beat se unem em show virtual e prometem sucessos com novos arranjos

PUBLICIDADE

LUCA CASTILHO

Depois se render aos shows drive-in após meses de isolamento devido à pandemia, Nando Reis, 57, retorna mais uma vez aos palcos, lugar que mais gosta. O ex-Titãs canta nesta sexta-feira (25), às 21h, no palco do Circo Voador, no Rio de Janeiro, ao lado da cantora pernambucana Duda Beat, 32. O show, sem plateia, será transmitido pelo YouTube.

“Eu estou muito feliz de fazer a live com a Duda, que é uma pessoa incrível. Tenho certeza que vai ser lindo. Ela vai cantar músicas minhas, músicas dela. Faremos algumas em conjunto. Também tocarei algumas sozinho com a minha banda, com o meu filho Sebastião e o Felipe Cambraia [baixista]. Ou seja, teremos de tudo um pouco [risos]”, diz Nando à reportagem.

O músico revela apenas que “O Segundo Sol” e “All Star” estão entre as músicas do repertório. Além disso, seus sucessos vão ganhar uma nova roupagem, dançante e indie pop, que lembram os hits da pernambucana. “Estamos preparando muitas surpresas, novos arranjos para músicas que o público já conhece”, acrescenta Duda Beat.

A apresentação contará com a uma plateia virtual, que ficará em telas interativas atrás do palco. Os fãs tiveram a oportunidade de se inscrever por um formulário –que já foi fechado– e, ao longo do show, terão a chance de acompanhar a dupla de uma maneira diferente.

“Eu não tenho a menor ideia de como vai ser ter uma plateia virtual, como vou reagir. Só na hora. Porque vai ser uma novidade muito grande. É algo que nunca vivi!”, diz o cantor. “Óbvio que parei para pensar como vai ser ter um monte de gente em várias telas, ainda mais eu que não enxergo muito bem”, brinca. “Mas vai ser divertido!”

Passando a quarentena ao lado da família em seu sítio em Jaú, no interior de São Paulo, o cantor lançou uma música inédita, “Espera a Primavera”, após um hiato de dois anos desde a publicação da última inédita. E apesar de analisar o país sob uma perspectiva pessimista, Nando diz que tentou colocar um tom otimista na canção.

“Ela se refere a tudo o que está acontecendo. Das nossas privações, da perda de um grau de liberdade. A pandemia é análoga a uma coisa que está em curso. Um retrocesso enorme que, de certa forma, é um tenebroso inverno que estamos vendo. É só olhar para o céu e ver as nuvens cor de chumbo advindas da queimada e da lembrança triste de um presidente [Jair Bolsonaro] que se refere ao pior período que vivi nos meus 57 anos como um mote para suas pretensões”, lamenta.

O show tem também uma frente beneficente: doações serão destinadas aos movimentos sociais Salve a Graxa, de Belo Horizonte, e Juntos com a Técnica, do Recife.

NANDO REIS E DUDA BEAT

Quando: nesta sexta (25), às 21h

Onde: no canal da Devassa no YouTube

Preço: grátis