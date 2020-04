Músico Marcello Linhos lança canção para celebrar aniversário da capital federal

PUBLICIDADE 

No mês em que a capital federal completa 60 anos, nada como homenageá-la. Tendo em vista sua paixão pela cidade, o músico, compositor e produtor fonográfico, Marcello Linhos acaba de lançar uma canção em seu canal no Youtube para presentear a capital de todos, de gente dos quatro cantos do Brasil.

E nada como cantar o hino da cidade para celebrar a caminhada das terrinhas candangas. Linhos fez um arranjo especial para a música “Brasília, Capital da Esperança”, de Ariovaldo Pires (São Paulo, 1907-1979), conhecido como Capitão Furtado e por popularizar a música do sertão.

Confira:

Misturando o som da viola caipira com sua voz suave, o músico brasiliense, com orgulho, valeu-se ainda de imagens de grandes fotógrafos que registraram pontos turísticos e conhecidos da capital. São eles: Patrick Grosner, Daniel Zukko, Mariana Galiza, Nick Elmoor e Ricardo Junqueira.

“Sinto muito orgulho de morar e ser de Brasília, uma cidade com suas particularidades e cheia de oportunidades. Aqui, me tornei artista. A canção de Ariovaldo representa o hino não oficial da cidade. Quis trazê-la para o público se deliciar dentro de casa. É uma forma também de homenagear os brasilienses que, neste momento, se encontram em quarentena”, destaca Linhos.

Sobre Marcello Linhos:

Marcello Linhos é músico, compositor, produtor fonográfico, iluminador cênico e diretor técnico teatral. Sócio-integrante da Cia de Comédia Os Melhores do Mundo, já teve a oportunidade de conhecer todos os vinte e sete estados brasileiros convivendo artisticamente e tecnicamente com a pluralidade cultural do Brasil.

Como produtor fonográfico e compositor já produziu e teve suas músicas gravadas por diversos grandes artistas do Brasil.

Dedica-se hoje, além de sua companhia de teatro, à música autoral e a excursionar com seus espetáculos Marcello Linhos e Armorial e Conte Lá que eu Canto Cá, do qual sua irmã Adriana Nunes, também integrante dos Melhores do Mundo, faz parte ao lado dos músicos Nelson Latif e Marcelo Lima. Seus espetáculos e shows já foram apresentados no Brasil, França, Portugal, Holanda, África do Sul, Moçambique e nos Estados Unidos.

Serviço: Compositor, músico e produtor brasiliense, Marcello Linhos, lança canção “Brasília, Capital da Esperança”, de Ariovaldo Pires, para celebrar 60 anos da capital federal