Músico faz serenata para que as pessoas se aproximem através da música

PUBLICIDADE 

Jonas Santos vem fazendo serenatas em diversos locais de Brasília e entorno, um costume antigo que volta com tudo, trazendo bastante conforto e carinho entre as pessoas, uma forma delas poderem se aproximar uma das outras através da música, sem que precisem ter um contato mais próximo.

Em tempos de pandemia inúmeros setores foram prejudicados pela suspensão das atividades. Neste cenário, a criatividade é uma importante aliada para amenizar os prejuízos financeiros causados pelo isolamento social. E foi pensando nisso que o músico, Jonas Santos, conseguiu driblar a crise e trazer um alívio para as finanças.

A música chega por uma caixa de som e um microfone e dezenas de domicílios são beneficiados com isso, logo nas primeiras notas, as janelas se abrem e começa um pequeno show. Pessoas alegres de suas janelas tiram seus celulares e fazem registros enquanto cantam junto com Jonas.

O músico diz que a experiência tem sido indescritível: “é emocionante ver aquele tanto de gente cantando e sorrindo, como forma de amenizar um pouco da dor desse momento. O sentimento de gratidão é imenso, sempre volto para casa com a alma cheia de alegria”, diz o cantor.

Perfil do cantor: https://www.instagram. com/jonassantosdf

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE