Músicas do RBD quebram recordes globais

A música do RBD voltou às plataformas digitais de uma forma magnífica, quebrando recordes globais de streaming.

O RBD lidera o Top 50 do Spotify México com nove faixas de seu catálogo, tornando-se o artista mexicano com mais faixas na história da lista. Da mesma forma, o Top 200 do Spotify México inclui 21 faixas, como “Sálvame”, “Sólo Quédate en Silencio”, “Nuestro Amor” e “Rebelde”. Na Colômbia, faixas como “Ser O Parecer”, “Sólo Quédate en Silencio” e “Sálvame” ficaram no Top 50 do Spotify.

rbd. O Top 200 Global do Spotify inclui nove faixas do RBD, enquanto o Top 50 Viral Global é integrado por 21 faixas da agora extinta banda, que parece estar se consolidando mais uma vez como a voz de uma geração.

Destaques do RBD no Spotify:

○ O maior número de faixas de um mexicano no Top 200 of Spotify.

○ O maior número de faixas de um artista de língua espanhola no Top 200 do Brasil.

○ O maior número de faixas de um artista mexicano no Top 50 do Spotify México.

○ O maior número de faixas de um artista mexicano no Top 200 Spotify.

○ “Sálvame” é a melhor estreia de um artista de língua espanholas no Top 200 Global.

○ A faixa “Sálvame” encontra-se na posição mais alta para um artista de língua espanhola entre os 200 do Brasil.

○ No dia do lançamento, o RBD foi o artista mais tocado simultaneamente em nível global.

○ 21 faixas, sendo três delas nos 10 primeiros lugares no Top 50 Viral Global.

○ 39 faixas, sendo nove delas nos 10 primeiros lugares no Top 50 Viral do Brasil.

○ 24 faixas, sendo oito delas nos 10 primeiros lugares no Top 50 Viral do México.

O sucesso da música do RBD nas paradas globais:

Bolívia: Seis faixas no Top 200, 1 faixa no Top 100

Brasil: 32 faixas no Top 200, 21 faixas no Top 100, 7 faixas no Top 50

Chile: Nove faixas no Top 200

Colômbia: 23 faixas no Top 200, 14 faixas no Top 100, 3 faixas no Top 50

Costa Rica: Dez faixas no Top 200, 4 faixas no Top 100

Equador: 23 faixas no Top 200, 14 faixas no Top 100, 3 faixas no Top 50

El Salvador: 17 faixas no Top 200, 11 faixas no Top 100

Guatemala: Nove faixas no Top 20, 1 faixa no Top 100

Honduras: 12 faixas no Top 200, 3 faixas no Top 100

México: 21 faixas no Top 200, 16 faixas no Top 100, 9 faixas no Top 50

Nicarágua: 17 faixas no Top 200, 13 faixas no Top 100, 5 faixas no Top 50

Panamá: 12 faixas no Top 200, 1 faixa no Top 100

Paraguai: 11 faixas no Top 200, 4 faixas no Top 100

Peru: 24 faixas no Top 200, 15 faixas no Top 100, 4 faixas no Top 50

República Dominicana: 11 faixas no Top 200

Global Top 200

#110 – Sálvame #124 – Sólo Quédate En Silencio #130 – Rebelde #138 – Nuestro Amor #161 – Ser O Parecer #185 – Un Poco De Tu Amor #192 – Enséñame #193 – Este Corazón #195 – Aún Hay Algo

O impacto do RBD na Apple Music, trouxe a discografia de volta ao Top 200 de Álbuns, com Rebelde estreando na posição nº 2 e Nuestro Amor na posição nº 4. Como se isso não bastasse, o hino de uma geração, “Sálvame”, está fortemente posicionado no segundo lugar dos Top Vídeos do México.

Destaques do RBD nas principais paradas da Apple Music:

Brasil: 8 faixas

Colômbia: 3 faixas

Costa Rica: 2 faixas

Equador: 1 faixa

El Salvador: 6 faixas

Nicarágua: 2 faixas

México: 9 faixas no Top 100 e 15 faixas no Top 200

Nicarágua: 2 faixas

Panamá:1 faixa

Paraguai: 1 faixa

Peru: 7 faixa

A música do RBD está de volta e, com ela, muitas outras conquistas a serem adicionadas ao seu legado musical de sucesso, que, sem dúvida, continuará deixando sua marca em toda uma geração.