MC brasiliense lança segundo álbum solo

Murillo Fellipe, popularmente conhecido como Murica Sujão, nasceu no Distrito Federal nos anos 2000. Murica ganhou destaque ao participar das batalhas de MC’s na cidade, conquistando relevância e reconhecimento na Batalha do Museu e na Batalha do Relógio. Agora, trilha um caminho promissor com uma música que mistura o boombap com elementos da música brasileira.

Depois de lançar seu primeiro álbum solo, construído de maneira independente e condensando criatividade com versos profundos em beats envolventes: Fome (Abril/2019), trabalho que já conta com mais de 500 mil visualizações no Youtube e mais de 1 milhão de streamings no Spotify, agora, aposta todas suas fichas no seu próximo trabalho autoral: Sede, que foi lançado no último dia 9, quinta-feira.

Mirando a flecha em uma sonoridade mais leve, com samples de blues, jazz e bossa nova o DJ e criador exímio de batidas, MK (@beatdomk) assina todas as 10 (dez) produções do álbum.