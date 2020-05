Live em homenagem a Tonho Gebara

PUBLICIDADE 

O músico Tonho Gebara, falecido em 2004, completaria, hoje, 48 anos. Em lembrança à data, a cantora Izabella Rocha, ao lado dos músicos Kiko Peres, Baia, Bruno Dourado, Emílio Dantas, Luis Carlinhos, Shilon e Tandi Gebara, realizam live nesta terça 5, no @tonhobebara (instagram), a partir das 20 horas, para cantar as músicas e relembrar as histórias de Tonho.

“Todos nós, tivemos a honra de participar da breve, porém inesquecível vida do Tonho, um amigo muito especial e artista fenomenal. Ele enriqueceu, impressionou e encantou a todos nós. O engraçado é que este grupo de pessoas, completo assim, nunca mais havia se encontrado e este isolamento está promovendo esta união, em nome do nosso saudoso amigo”, afirma Izabella.

Tonho Gebara sofria de um problema cardíaco congênito, e sua expectativa de vida sempre foi baixa, o que não o impediu, ou, ao contrário, fez com que ele vivesse intensamente, principalmente através da música. Tonho era guitarrista, compositor, poeta, cantor e produtor musical. Integrou bandas como Baia & Rock Boys, Natiruts, Medusas Dreads, Tafari Roots e A Pedra.

Música em que tonho Gebara aborda sua condição de saúde de forma poética: