Funkeira Mc Bandida lança música para o dia dos namorados

A brasiliense Valéria Santana, mais conhecida pelo público da capital como Mc Bandida promete esquentar o clima e embalar a noite dos namorados com a sua música. A funkeira começou sua carreia como cantora em 2013, quando lançou seu trabalho intitulado “Manifesto”

Influente no cenário do funk na capital, Mc Bandida já rompeu a barreira do “quadradinho” e faz shows por todo o Brasil e pode ser vista em diversos programas de TV nacionais. Tida como funkeira politizada por parte da imprensa, ao gravar um vídeo em frente ao Congresso Nacional, Mc Bandida ganhou destaque em publicações e programas de vários países.

Muito atuante nas redes sociais, Mc Bandida tem mais de um milhão de seguidores em seu instagram e outros milhares nas diversas plataformas.

O Jornal de Brasília conversou com a funkeira para saber um pouco mais sobre o lançamento da música e sobre sua vida, confira.

Jornal de Brasília – Nos conte um pouco mais sobre a música Saudades de você e de onde veio a inspiração para compor?

Mc Bandida – Saudades de você foi pensada para os solteiros que, por conta de todo esse cenário de pandemia, não estão conseguindo ver seus “crushs” e namorados. Toda essa ideia começou a surgir quando uma amiga muito próxima estava conversando comigo e falando o quanto ela estava triste e se sentia mal por não poder ver o seu “crush” desde que começou o isolamento. A música ainda conta com a participação do cantor Vini Trindade.

JBr – Como você espera que a música toque seus fãs?

Mc Bandida – Acredito que este é o melhor momento para lançar a música e todos que estão passando por esta situação vão se identificar rapidamente. Imagina quantas pessoas estão separadas de quem gostam e se sentindo solitárias? Em um trecho da música eu falo “quarentena acaba que sem ele eu não durmo mais…” e isso é exatamente o que muitos sentem.

JBr – E já que estamos falando de dia dos namorados, como está o coração da Mc Bandida?

Mc Bandida – A Bandida está solteira (Risos).

JBr – Certamente você recebe muitas cantadas e não devem faltar candidatos. Qual é o tipo de parceiro(a) ideal para você?

Mc Bandida – Um homem, gentil, educado, que se preocupe com coisas simples do dia a dia, que cuide de mim, que me pergunte se eu tomei café ou almocei, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, alguém prestativo e que pense grande.

JBr – Já se relacionou com algum fã? O que um pretendente precisa para aprisionar o coração da Mc Bandida?

Mc Bandida – Ainda não me relacionei com nenhum fã. Quanto ao que precisa ter… Tem que ser um homem, macho, bom papo, gostar de sair, viajar sem medo de pegar a estrada e, principalmente, não pode ser ciumento.

JBr – Uma noite perfeita para o dia dos namorados é…

Mc Bandida – Em um hotel “all inclusive” na beira do mar, com direito a muitos espumantes, som ambiente, ao nascer da lua cheia e é claro, com a pessoa amada.

JBr – Quais são os desejos da Mc Bandida este ano?

Mc Bandida – Ser a bandida mais empoderada do Brasil, com meu alcance triplicado, que as pessoas se espelhem em mim e principalmente, que curtam meu trabalho.

A música “Saudades de você” será lançada nesta sexta, no canal oficial da Mc Bandida no YouTube.