Funk da Elite transmite live beneficente neste sábado (30)

PUBLICIDADE 

A produtora Funk da Elite transmite neste sábado (30) mais uma live beneficente, com diversos artistas do hip hop brasiliense. A apresentação será transmitida pelo canal oficial do grupo Coktel Molotov, no Youtube, a partir das 17h.

Dentre os convidados, além dos titulares do canal (Coktel Molotov), o público conta com o som do DJ Jamaika e DJ Leandro Hungria. O Funk também marca presença com a apresentação de MC Bandida e MC Guguzinho.

A live é 100% solidária e conta com a colaboração do público na arrecadação de alimentos. Os donativos devem ser distribuídos entre famílias carentes do Distrito Federal.

SERVIÇO

DATA: 30 de maio (sábado)

HORA: a partir das 17h

LOCAL: Canal oficial do Coktel Molotov – Youtube