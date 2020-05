Dupla Luiz Marcelo & Matheus promove live esta noite

PUBLICIDADE 

Irmãos, nascidos em Santa Quitéria-CE, a dupla Luiz Marcelo e Matheus vieram para Brasília com um ano de idade. O amor pela música era nítido, sendo influenciados pelo forró, por serem nordestinos, além do sertanejo por morarem no coração do Goiás.

Assim a dupla foi criando sua própria sua identidade. Com o passar dos anos, o dom da música foi se manifestando. Sendo autodidatas, cresceram tocando instrumentos na igreja. Tocavam também em eventos familiares, logo, em 2012 surgiu o convite de um dos primos (Cleiton Ximenes) para que os irmãos seguissem carreira profissional.

Desse modo, a dupla foi dando os seus primeiros passos como profissionais. Se apresentando em bares e boates, Brasília foi dando oportunidades para que os irmãos mostrassem o seu talento e a sua identidade.

No inicio de 2018, Luiz Marcelo & Matheus lançaram mais uma música no mercado sertanejo. “Menos dois solteiros”, no estilo apaixonado, em um ritmo que viralizou na época. O lançamento foi feito com videoclipe no YouTube, tendo inclusive lançamento na radio local Atividade 107,1 FM, na radio nacional EBC e na TV aberta, no programa Fala DF.

Recentemente, a dupla Luiz Marcelo & Matheus lançou mais um hit. Embalados no bordão “segue o líder”, a dupla disponibilizou em todas as plataformas digitais a mais nova música de trabalho. Com novos projetos, a música será inclusa em um novo álbum que esta por vir. Os irmãos estão com uma expectativa muito alta, como sempre, grandes historias virão.

Curta a live da dupla e lembre-se, #FIQUEEMCASA