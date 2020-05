Dona Cislene lança “Dias Melhores Virão”, canção gravada à distância; lucro será doado para projeto social

PUBLICIDADE 

Em meio à pandemia do novo Coronavírus e a quarentena estabelecida por cada um dos Estados, a banda brasiliense Dona Cislene decidiu, pela primeira vez, gravar um single de maneira totalmente remota, a faixa “Dias Melhores Virão”, que acaba de ser lançada, hoje, dia 1 de maio.

Os integrantes, que atualmente trabalham o álbum “Temporei”, lançado em novembro do último ano, arriscaram em produzir e gravar uma música sem terem se encontrado nenhuma vez, ou seja, cada um de suas casas.

“Compus a letra e a estrutura da música, nosso produtor Ricardo Ponte também entrou nessa e quebrou a cabeça junto com Paulo [baterista] para procurar linhas de bateria já gravadas por ele, que fossem compatíveis à estrutura. As guitarras, baixo e vozes foram gravados cada um em sua casa com um computador, uma plaquinha de dois canais e muita vontade de fazer essa música acontecer”, conta Bruno Alpino, vocalista.

Em um processo de gravação e uma comunicação direta pelo WhatsApp, cada etapa gravada surpreendeu os integrantes.

“Foi um processo solitário, mas extremamente desafiador. Uma música que fala sobre a saudade do cotidiano, das pequenas coisas do dia-a-dia, da interação próxima com amigos e da vontade de viver e experimentar sempre. Em resumo, essa música é um breve recado de nós quatro da Dona Cislene: “um pouco mais calma, tudo vai ficar bem”, completa.

Além disso, toda a verba arrecada com stream da faixa será doada para o Projeto Backstage Brasília, que visa colaborar com a classe de trabalhadores da cultura, como roadies, carregadores, técnicos, entre outros.

“Dias Melhores Virão” já está disponível em todas as plataformas digitais e pode ser ouvida aqui: https://ditto.fm/donacislenediasmelhoresvirao.