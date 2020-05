Cantora Larissa Nogueira promove live para ajudar dona de casa em tratamento contra o câncer

PUBLICIDADE 

Por um motivo mais que justo, a cantora Larissa Nogueira entrou no clima das transmissões online e vai fazer a Live beneficente “MICASA SUCASA” para arrecadar fundos em prol do tratamento da D. Antônia. A Live está marcada para a sexta-feira (15), pelo YouTube.

A live, que está sendo ensaiada há mais de uma semana, será direcionada para a arrecadação da Antônia. Mais informações para as doações serão divulgadas durante a sua live na proxima semana sexta-feira. “ Estou tendo o apoio de muita gente para essa ação e está fazendo muito bem para mim e todos que estão ajudando”, declara a cantora. Atualmente, a cantora reside no Distrito-Federal, de onde vai fazer o show “MicasaSucasa”, o qual a artista garante que contará com surpresas.

Solidariedade

Dona Antônia é uma dona de casa com 55 anos que, em dezembro do ano passado Antônia descobriu que está com um câncer raro na boca, o Melanoma de Mucosa Metastático. A filha de Antônia, Fernanda Oliveira, 29 anos, explica que nem o SUS nem o Hospital de Barretos, que é referência no tratamento do câncer, oferecem o que Antônia precisa, a imunoterapia. Até agora a campanha conseguiu arrecadar aproximadamente R$ 70 mil, o suficiente para três doses do remédio. “Ela tomou a terceira dose hoje de manhã, só que para daqui 15 dias a gente já não tem”, diz Fernanda.

Desde já, quem estiver interessado em ajudar a campanha, poderá fazer as doações pelo site: https://sites.google.com/view/saudeantonia, e no dia da Live haverá um QR-Code na telinha.

Além de Larissa Nogueira, artistas da cidade têm ajudado na divulgação da campanha de arrecadação. O cantor Hungria Hip-Hop e a dupla Rick e Rangel já postaram em suas redes sociais um pedido de ajuda. Na live do dia 15, todas as doações recebidas serão destinadas exclusivamente para o tratamento de Antônia.





“Espero todos meus amigos e fãs nessa LIVE para que juntos possamos fazer a diferença na vida da dona Antônia, que com o apoio, solidariedade e amor de cada um de vocês vamos conseguir alcançar o nosso objetivo”, disse Larissa.

Larissa Nogueira, é de Brasília, começou a sua carreira com 9 anos de idade. O Hit “Foi Você” , sucesso gravado pela dupla Cleber e Cauan recentemente, é de composição dela. E além disso, com essa pandemia do COVID-19, onde todos estamos praticamente isolados em casa, ela fez uma música que reflete o momento que vivemos: “E AGORA?” com a participação do Hungria.

Quer curtir a live e ajudar no tratamento da dona Antônia? Clique na imagem e agende o lembrete.