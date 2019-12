Ariana Grande lança álbum com mais de 30 músicas de turnê mundial

PUBLICIDADE 

A cantora Ariana Grande anunciou na madrugada desta segunda-feira, 23, o lançamento do seu mais novo álbum K bye for now (swt live). A produção conta com 32 músicas, como God is a woman e Thank you, next.



O álbum novo foi gravado durante a Sweetener World Tour, turnê de divulgação realizada em 2019 para os seus dois álbuns mais recentes: Sweetener, de 2018, e Thank You, Next, de 2019.



Ariana realizou, no total, cem apresentações na turnê, que passou pela América do Norte e pela Europa. Três shows foram cancelados, um deles devido a problemas na garganta da cantora.



K bye for now (swt live) já está disponível nos principais aplicativos de streaming, como Spotify, Deezer e Apple Music.



Em agosto deste ano, Ariana obteve dez indicações e três prêmios no Video Music Awards, além de receber o prêmio de artista do ano e de música do verão, com Boyfriend, além do reconhecimento pela direção de arte do clipe de 7 Rings.

Estadão Conteúdo