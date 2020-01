Americano Sevenn toca em Brasília nesta sexta

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (17), a música eletrônica domina a casa noturna mais badalada de Brasília. A Noctis Brasília traz o projeto Sevenn comandado por Kevin Brauer, de Los Angeles, ele começou a produzir música eletrônica depois de conhecer o DJ Alok, na Europa, em 2015. Em pouco tempo, Sevenn já lançou quatro hits mundiais, incluindo “BOOM” com a lenda Tiesto, “Byob” com o Alok, “Tam Tam” com Bhaskar e “Colors of the Rainbow”. A festa tem início às 23h.

SERVIÇO

Sevenn

Endereço: Noctis Brasilia – Gilberto Salomão/ Lago Sul

Data: Sexta 17 de Janeiro

Horário: 23h

Ingressos: Pista R$ 20 feminino

Camarote R$ 40 masculino

Valores referentes à meia entrada e primeiro lote, sujeitos a alterações.

Classificação indicativa: 18 anos