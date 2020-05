A cantora brasiliense Gabriela Carvalho promoverá, Live solidária neste sábado (16)

PUBLICIDADE 

A artista, que viaja todo o Brasil realizando shows, pregações e palestras já foi contemplada com o maior prêmio da música católica, Troféu Louvemos, tem dois álbuns gravados e acaba de lançar o single ” uma mulher de Deus” disponível em todas as plataformas digitais.

Gabriela Carvalho promete um show com uma mensagem de esperança e alegria para superarmos os grandes desafios com os quais nos deparamos na quarentena. A live terá transmissão pelo seu canal no YouTube: GabrielaCarvalhoOficial a partir das 17h.