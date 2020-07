Mumuzinho lança o clipe de “Guerra de almofada” nesta terça-feira

PUBLICIDADE

Referência no mundo do samba, Mumuzinho lança hoje, o clipe de sua nova faixa de trabalho “Guerra de Almofada”. Assista aqui: https://youtu.be/ciYZMYi4M-E

A música, que faz parte de seu EP “Mantra” (https://umusicbrazil.lnk.to/MumuzinhoMantra) – disponibilizado em todas as plataformas em fevereiro – é a segunda faixa trabalhada do material. “Há tempos não lançava uma música romântica. Eu acredito demais em ‘Guerra de Almofada’. Tem o refrão fácil, é chiclete e chega para reforçar que as pessoas precisam se amar ainda mais”, explica o cantor.

Com o videoclipe extraído da “Live do Mumu”, em junho, a canção dá início a uma sequência de vídeos que serão disponibilizados ao público de sua primeira live. Aguardem que vem muita música boa e clipes para cantar e dançar junto com o pagodeiro.

Com uma sonoridade única, suas músicas cantam o amor de forma bem-humorada, têm a comunicação imediata com o público jovem e tratam de assuntos contemporâneos, vividos em qualquer roda de amigos ou esquina do país. Com mais de 4 milhões de fãs e seguidores no Instagram, rede onde ele compartilha detalhes da sua carreira e vida pessoal, o cantor segue conquistando milhares de admiradores. No canal do Youtube, a soma de inscritos ultrapassa um milhão de pessoas! É muito sucesso!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE