Mulheres comandam Roda de Choro no Terraço Shopping

Choronas dominam a programação do Terraço Shopping em janeiro. O projeto Roda de Choro no Almoço Musical leva para o palco do mall o estilo brasileiro, considerado o gênero musical que expressa de forma mais rica e autêntica a música instrumental do nosso país, em formações compostas por mulheres. O projeto é realizado todos os domingos, na Praça Central do shopping, às 13h .

A Roda de Choro é uma parceria do Terraço Shopping com a Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello (Clube do Choro de Brasília) e produção da Tato Comunicação. A instituição trabalha com professores especialistas no estilo formando músicos para manter vivo e divulgar o legado de mestres como Pixinguinha, Garoto, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo e Pernambuco do Pandeiro, entre outros.

No domingo, dia 19 de janeiro, o grupo Sem Chorumelas é a atração no Terraço Shopping. Conjunto de chorinho surgido em 2019, nasceu da amizade e da sintonia musical entre Ana Bello (fl­auta transversal), Patrícia Barcellos (cavaquinho) e Carol Senna (pandeiro). Atualmente o grupo conta também com Caetano Vieira (violão 7 cordas). Em suas apresentações pela cidade, já recebeu participações especiais como a dos violonistas 7 cordas, Vitor Ceolin e Clemente Dutervil, e a do bandolinista, Pedro Ceolin. No repertório, clássicos de Alencar 7 Cordas, Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Altamiro Carrilho, e outros grandes nomes.

E no último domingo, dia 26 de janeiro, quem garante a trilha sonora é o Regional Segura Elas, grupo brasiliense formado em 2017. Já participou de algumas das principais rodas de choro brasilienses, além de ter se apresentado na Escola de Música de Brasília. Característico por seus arranjos inovadores no repertório de Choro, o Segura Elas é um grupo de mulheres voltado a prática coletiva criativa e engajada, protagonizado inteiramente por musicistas brasilienses: Ana Flávia Rodrigues – Violão 6 cordas, Any Lopes – Flauta Transversal, Iza do Cavaco – Cavaco, Karol Cass – Violoncelo e Nathália Marques – Pandeiro e percussões.

Todos os domingos, às 13h, na Praça Central do Terraço Shopping.

Acesso livre.

Classificação Livre