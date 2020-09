Muito rock no fim de semana do UK Music Hall

PUBLICIDADE

Retornando as atividades após seis meses de fechamento devido à pandemia do novo coronavírus e com uma configuração bem diferente – com mesas e todos sentados -, o UK Music Hall pretende voltar a movimentar a cena musical brasiliense, com todos os cuidados que o momento demanda. Por isso, a casa apresenta duas atrações no próximo fim de semana para alegria dos roqueiros de plantão. Na sexta-feira (25), a banda Classic Rock sobe ao palco com os grandes sucessos internacionais do gênero. O conjunto já é um velho conhecido dos brasilienses fãs de rock ‘n’ roll, com um repertório que passa por Kiss, Iron Maiden, Metallica, entre outros.

Já no sábado (26) é a vez do grupo Red Box, com clássicos do rock nacional, como Cássia Eller e Legião Urbana, e internacional, como The Beatles e Aerosmith. A formação conta com ex integrantes da banda Zero 10.

A fim de seguir com todos os cuidados no enfrentamento da covid-19, os frequentadores deverão permanecer sentados. A casa se preparou para trabalhar com apenas 30% da sua capacidade e com afastamento de mesas, atenta a seguir todas as normas de segurança sanitária previstas no decreto governamental.

Reservas de ingressos e mesas deverão ser realizadas antecipadamente pelo WhatsApp (61) 99514-8649.

Stand up

Na próxima quarta-feira (30), o local recebe grandes nomes do stand up comedy da capital: Denison Carvalho, Marx Willian e Páblito Félix. Os comediantes são responsáveis por um show com piadas e histórias recheadas de humor do cotidiano.

Denison Carvalho é comediante e roteirista. Nascido em Brasília, reside atualmente em São Paulo. Em um intercâmbio profissional entre a capital paulista e a cidade natal, o artista já gravou um especial de comédia com o os 4 Amigos, além de ter produzido roteiros para grandes nomes da comédia, como Afonso Padilha e Thiago Ventura. Marx é comediante, produtor e roteirista. Já trabalhou com grandes nomes da comédia nacional, como Rafinha Bastos e Bruna Louise. Já, Pábliton é um dos destaques do humor no DF, dono do podcast “Desculpas não importam”, disponível nas principais plataformas digitais.