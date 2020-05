Morre um dos fundadores da banda Titãs

View this post on Instagram

Estou profundamente triste com a partida nessa madrugada do meu irmão,músico, poeta e primeiro grande parceiro,Ciro Pessoa . Foi dele a idéia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 pra fazermos uma banda de rock .e assim formamos os Titãs . Siga em paz querido Ciro . Descansa meus olhos, sossega minha boca ,me enche de luz …