Monique Evans teve término conturbado e desabafa sobre o ex

PUBLICIDADE

Depois do término com Cacá Werneck a apresentadora Monique Evans revelou que não quer mais pensar em relacionamentos.

“Tenho 64 anos. Estou na fase de descansar e ter paz. Não estou na fase de confusão e loucura. Nunca mais quero ter um relacionamento. Chega! Me aposentei. Deus me livre ter alguém se metendo na minha vida. Estou traumatizada. Acho que sou assexuada. Não quero mais ninguém. Quero ficar sozinha com minha cachorrinha. Está bom demais”, declarou Monique para a Quem.

Mesmo decepcionada, Monique deseja o bem para a ex. “Não tenho nada contra ela, quero mais que ela arranje uma mulher linda, do jeito que ela sonha, bem novinha, porque já estou velha. Engordei 8kg nessa quarentena, minhas preocupações hoje em dia são outras. Que ela seja feliz e eu também”, concluiu.